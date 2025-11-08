Il Sogno d'Oro dei Diavoli Rossi Marsala, vince a Napoli e vola alle Finali Nazionali

08/11/2025 19:00:00

La gioia incontenibile e la consapevolezza di aver compiuto un'impresa che vale la qualifica ai Campionati Italiani sono le parole che la Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala ha scritto oggi in una pagina indimenticabile della sua storia. Sconfiggendo le migliori 15 squadre del Sud e superando la soglia dei 191 punti, le giovani atlete marsalesi trionfano nella Gara Interregionale Gold 3B della Zona Tecnica 6 Sud Italia tenutasi a Pomigliano D'Arco (NA) dando una dimostrazione luminosa dell'enorme, meticoloso e importantissimo lavoro che la Polisportiva svolge dal lontano 1970 nel campo della Ginnastica Artistica.

La squadra, composta dalle giovani Quyet Cerami, Rossella Santoro, Adele Bertolino, Giorgia Di Miceli, e dalla giovanissima promessa Clara Morsello, ha incantato su tutti gli attrezzi, esibendo una padronanza tecnica e una sincronia da manuale. Il momento clou che ha acceso la platea è stata la performance stellare di Quyet Cerami al Volteggio, che con un punteggio quasi perfetto di 17.7 su 18 ha sigillato la vittoria e, cosa ancora più esaltante, ha consentito alla squadra il prestigioso pass per la Finale Nazionale di Riccione, in programma il prossimo 13 Dicembre. La sua esecuzione non è solo un risultato individuale, ma il simbolo di una preparazione che sfiora la perfezione.

Il trionfo odierno è il frutto maturo di una semina iniziata oltre mezzo secolo fa. Ma l'attuale, vertiginoso successo della Polisportiva ha un volto e un cuore pulsante: quello di Monica Colicchia e Gianluca Gimondo. Da circa 25 anni, i due coniugi, forti della loro qualifica di Tecnici Federali, sono l'anima di questo progetto sportivo d'élite. Il loro è un lavoro instancabile, fatto di allenamenti esigenti, rigore tecnico ed una dedizione alla formazione delle ginnaste che è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica. È grazie alla loro esperienza, alla cura maniacale nella preparazione sugli attrezzi e alla visione a lungo termine che la Polisportiva Diavoli Rossi è diventata un autentico punto di riferimento Regionale ed Interregionale, riuscendo a conquistare con merito e continuità il palcoscenico della Ginnastica Artistica Nazionale. L'abbraccio finale per la vittoria a Pomigliano D'Arco celebra un percorso di eccellenza con l'emozione di chi punta gli occhi su Riccione per volare ancora più in alto, portando con sé l'amore per questo meraviglioso Sport.



