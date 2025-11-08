Sezioni
08/11/2025 11:20:00

Marsala: disagi per la chiusura dello Scorrimento Veloce, ecco perché...

Da alcune settimane lo Scorrimento Veloce risulta chiuso nella zona della galleria di Santi Filippo e Giacomo. Chi proviene da Marsala attraverso l'ingresso della via Salemi, di fronte l'ospedale, può comunque raggiungere la stazione di servizio e uscire da lì, ma non è consentito l’ingresso in direzione opposta, verso la città.

 

Molti cittadini e automobilisti lamentano questa situazione: come si vede anche nella foto inviata da una nostra lettrice, le transenne poste all’ingresso impediscono di immettersi nello Scorrimento Veloce in direzione Marsala, costringendo chi viaggia a compiere un lungo e scomodo giro per rientrare in città.

 

Diversi residenti si chiedono perché non si possa spostare le transenne di qualche metro, consentendo così l’accesso alla carreggiata verso Marsala e riducendo i disagi per chi ogni giorno percorre quel tratto.









