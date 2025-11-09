Sezioni
Cronaca
09/11/2025 13:01:00

Alcamo, uomo ferito alla testa dopo una lite e un'auto in fiamme 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-11-2025/1762689895-0-alcamo-uomo-ferito-alla-testa-dopo-una-lite-e-un-auto-in-fiamme.jpg

 Due episodi di cronaca ad Alcamo, segnata da una violenta lite e da un incendio ad un'auto. Due casi distinti, avvenuti tra venerdì e sabato nel quartiere Maria Ausiliatrice, sui quali stanno indagando i carabinieri per capire se possano essere collegati.

 

La rissa, esplosa in via Vito La Rocca, ha avuto gravi conseguenze per uno dei coinvolti: un uomo è stato colpito alla testa e trasportato d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo, dove si trova ricoverato in condizioni serie.

 

Poco dopo, nello stesso quartiere, è divampato un incendio che ha distrutto un’autovettura. I vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, mentre gli inquirenti stanno accertando se il rogo possa avere un legame con la lite avvenuta poco prima.

 

La zona interessata, quella delle case popolari del villaggio regionale di Alcamo (Maria Ausiliatrice), è da tempo caratterizzata da situazioni di disagio sociale e da episodi di microcriminalità. Nonostante i progetti di riqualificazione avviati dal Comune e dall’Istituto autonomo case popolari, il quartiere continua a vivere momenti di tensione.

 

I carabinieri, che hanno già ascoltato alcuni testimoni, stanno ora cercando di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e di chiarire i possibili collegamenti tra i due episodi.



