Castelvetrano: il sindaco Lentini avrà un Ufficio di Gabinetto con quattro persone

09/11/2025 00:00:00

Un capo di gabinetto, due addetti alle relazioni interne ed esterne e un segretario particolare: è questa la nuova articolazione dell’Ufficio di Gabinetto che il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, intende costituire.

La Giunta municipale ha approvato il nuovo assetto con la delibera n. 213 del 21 ottobre scorso, votata all’unanimità dagli assessori presenti, con l’unica assenza di Salvatore Ingrasciotta.

L’Ufficio di Gabinetto opererà alle dirette dipendenze del sindaco e sarà composto da personale individuato anche tra figure esterne, in base a un rapporto fiduciario, ma tenendo conto di esperienze e competenze utili al buon funzionamento della struttura e alla realizzazione dei programmi amministrativi.

Oltre ai dipendenti comunali già assegnati, nell’Ufficio figura anche il portavoce Antonino Centonze, che svolge il suo incarico a titolo gratuito.

Secondo quanto riportato nella delibera, il nuovo Ufficio di Gabinetto avrà il compito di organizzare eventi e iniziative, curare la comunicazione istituzionale, anche in situazioni di emergenza, e supportare il sindaco nei rapporti con gli altri enti locali del territorio.

Una rimodulazione che punta – si legge nel documento – a garantire “un apporto proficuo all’attuazione dei programmi di mandato” e a migliorare il coordinamento delle attività di rappresentanza e comunicazione del Comune.



