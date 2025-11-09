Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
09/11/2025 00:00:00

Castelvetrano: il sindaco Lentini avrà un Ufficio di Gabinetto con quattro persone

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-11-2025/castelvetrano-il-sindaco-lentini-avra-un-ufficio-di-gabinetto-con-quattro-persone-450.jpg

Un capo di gabinetto, due addetti alle relazioni interne ed esterne e un segretario particolare: è questa la nuova articolazione dell’Ufficio di Gabinetto che il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, intende costituire.

 

La Giunta municipale ha approvato il nuovo assetto con la delibera n. 213 del 21 ottobre scorso, votata all’unanimità dagli assessori presenti, con l’unica assenza di Salvatore Ingrasciotta.

 

L’Ufficio di Gabinetto opererà alle dirette dipendenze del sindaco e sarà composto da personale individuato anche tra figure esterne, in base a un rapporto fiduciario, ma tenendo conto di esperienze e competenze utili al buon funzionamento della struttura e alla realizzazione dei programmi amministrativi.

Oltre ai dipendenti comunali già assegnati, nell’Ufficio figura anche il portavoce Antonino Centonze, che svolge il suo incarico a titolo gratuito.

 

Secondo quanto riportato nella delibera, il nuovo Ufficio di Gabinetto avrà il compito di organizzare eventi e iniziative, curare la comunicazione istituzionale, anche in situazioni di emergenza, e supportare il sindaco nei rapporti con gli altri enti locali del territorio.

Una rimodulazione che punta – si legge nel documento – a garantire “un apporto proficuo all’attuazione dei programmi di mandato” e a migliorare il coordinamento delle attività di rappresentanza e comunicazione del Comune.









Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  