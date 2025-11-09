Sezioni
09/11/2025 20:00:00

Il presidente del Libero Consorzio Salvatore Quinci in visita al Sacrario di Pianto Romano

Il presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani, Salvatore Quinci, accompagnato dal consigliere Alessia Rizzo, ha visitato il Monumento Nazionale di Pianto Romano, luogo simbolo dove il 15 maggio 1860 fu posta la prima pietra dell’Italia unita.

 

Durante la visita, Quinci ha espresso il proprio apprezzamento per “la bellezza del paesaggio e l’imponente monumento progettato dall’architetto palermitano Ernesto Basile”, sottolineando come Pianto Romano rappresenti “un punto strategico tra il Parco Archeologico di Segesta e la Valle del Belice, un itinerario che comprende anche Gibellina, prossima capitale dell’Arte Contemporanea 2026”.

 

Il presidente ha inoltre ricordato che i lavori di ammodernamento della strada provinciale 61, recentemente conclusi, miglioreranno l’accessibilità al sito, facilitando il transito dei pullman e la fruizione turistica del luogo.

 

Alla visita erano presenti anche i membri dell’associazione culturale “Segesta nel Sogno” APS, concessionaria della Stele Commemorativa di Pianto Romano per conto del Demanio dello Stato, che hanno ringraziato Quinci per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso uno dei luoghi più significativi del territorio trapanese.









