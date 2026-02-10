Campobello: il Libero Consorzio avvia i lavori sulla strada di accesso alla Cave di Cusa

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani avvia i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale 88, accesso alle Cave di Cusa, per un importo complessivo di 390 mila euro. L’intervento rientra in una strategia più ampia di tutela e valorizzazione dei beni culturali del territorio.
«Non possiamo puntare sulle nostre eccellenze culturali senza renderle fruibili e accessibili», afferma il presidente del Libero Consorzio, Salvatore Quinci, sottolineando come l’opera rappresenti anche un cambio di approccio nella gestione del patrimonio culturale, superando la logica emergenziale.
Il ripristino della strada d’accesso alle Cave di Cusa punta a coniugare tutela del territorio, sviluppo turistico e crescita culturale, attraverso un progetto di prospettiva e standard operativi di qualità, affidati a un operatore economico selezionato tramite gara.