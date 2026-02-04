Prosegue la riorganizzazione del Libero Consorzio di Trapani, Quinci:"Ente più efficiente"

04/02/2026 17:00:00

Il Libero Consorzio Comunale di Trapani prosegue il percorso di riorganizzazione interna per rafforzare l’efficienza amministrativa e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. A renderlo noto è il presidente Salvatore Quinci, che interviene sulle nuove progressioni verticali recentemente avviate all’interno dell’Ente.

In totale sono 18 le progressioni verticali previste: due dalla categoria A alla B, dieci dalla B alla C e sei dalla C alla D. Un passaggio che, secondo Quinci, rappresenta un tassello fondamentale delle linee programmatiche dell’amministrazione, pensate per rendere la struttura più solida e adeguata alle esigenze di un territorio sempre più complesso.

“Si tratta di un indirizzo politico che trova piena attuazione nelle procedure previste dalla legge – sottolinea il presidente – ma soprattutto di una chiara volontà di valorizzare le professionalità interne che, nel corso degli anni, hanno garantito standard lavorativi di livello ottimale”.

Quinci evidenzia inoltre come l’avvio delle progressioni verticali rientri in una strategia di continuità amministrativa, con la conclusione di procedure avviate nel tempo. “Il Libero Consorzio – aggiunge – si presenta oggi più efficiente e pronto ad affrontare le sfide di governo che emergono dalle dinamiche provinciali”.

Infine, il ringraziamento al Segretario generale Salvatore Pignatello e alla dirigenza dell’Ente per la gestione delle fasi tecniche e burocratiche che hanno condotto alla selezione per i nuovi passaggi contrattuali e di categoria.



