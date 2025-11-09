Sezioni
Istituzioni

» Dalla Regione
09/11/2025 02:02:00

Attività produttive, venti imprese siciliane a Smau Milano 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-11-2025/attivita-produttive-venti-imprese-siciliane-a-smau-milano-2025-450.jpg

Venti imprese siciliane hanno portato l’eccellenza tecnologica dell’Isola al centro di Smau Milano 2025, la principale manifestazione italiana dedicata all’innovazione digitale, che si conclude oggi nel capoluogo lombardo.

 

Tutte realtà ad alto contenuto tecnologico – di cui il 65% start-up – si sono confrontate con investitori, partner commerciali e operatori internazionali, grazie al sostegno della Regione Siciliana attraverso il Programma Fesr 2021-2027, Azione 1.3.3 “Sostegno alle micro, piccole e medie imprese per la crescita sui mercati internazionali”, promosso dall’Assessorato delle Attività produttive.

 

La delegazione siciliana ha rappresentato una varietà di esperienze e know-how che spaziano dall’intelligenza artificiale alla transizione digitale, dall’agritech allo sviluppo software, confermando la capacità del sistema produttivo isolano di competere a livello globale e la vocazione della Sicilia a porsi come hub mediterraneo dell’innovazione tecnologica.

 

Particolare attenzione è stata riservata alle soluzioni orientate alla sostenibilità ambientale, in linea con il principio europeo Dnsh (Do no significant harm) che guida la programmazione dei fondi comunitari.

 

Le venti imprese sono state selezionate attraverso il portale export.regione.sicilia.it e in collaborazione con gli esperti di Smau. L’iniziativa, coordinata dal Servizio Internazionalizzazione, Attività promozionali e Print, rientra in una strategia più ampia di sostegno all’internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese siciliane, che proseguirà nel corso del 2025 e 2026 con nuovi eventi e missioni commerciali in Italia e all’estero.









