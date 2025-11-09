Immigrazione, Don Impellizeri: "I migranti sono il giudizio di Dio sulla storia"

09/11/2025 22:00:00

“Non possiamo leggere il Mediterraneo senza l’inedito del Risorto. I migranti sono il giudizio di Dio sulla storia”. Lo ha affermato don Vito Impellizzeri, preside della Facoltà teologica di Sicilia “San Giovanni Evangelista”, intervenendo a Bagheria (foto agensir) alla prima delle due giornate dell’incontro 2025 della Commissione regionale per le migrazioni della Conferenza episcopale siciliana.

Davanti all’arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice – vescovo delegato per le migrazioni – don Impellizzeri ha richiamato le parole dei pontefici: “Papa Leone XIV legge le migrazioni nel rapporto con gli eventi storici. Francesco parlò di globalizzazione dell’indifferenza, mentre Papa Prevost parla oggi della globalizzazione dell’impotenza, una sensazione nuova che descrive l’impossibilità di partecipare alle scelte di chi decide sul destino dei popoli”.

Il preside ha poi sottolineato “la crisi della partecipazione alla vita democratica nel mondo occidentale, rappresentata dalle piazze che si sono mobilitate per la Flottilla”.

I lavori si sono aperti con il videomessaggio di Papa Leone XIV del 29 settembre scorso alla comunità lampedusana, in occasione della candidatura dell’arcipelago delle Pelagie a Patrimonio immateriale dell’Unesco. Da Lampedusa sono arrivate anche testimonianze di chi ogni giorno incrocia i destini dei migranti approdati sull’isola.

Il direttore regionale dell’Ufficio Pastorale Migrantes, diacono Santino Tornesi, ha ricordato che “le diocesi siciliane hanno il compito di accogliere i fratelli e le sorelle provenienti da altri continenti, non solo come forza lavoro ma come portatori di fede e spiritualità”.

Spazio, infine, anche alla pastorale rivolta alle comunità siciliane all’estero, con particolare attenzione agli italo-venezuelani. A concludere i lavori sarà monsignor Lorefice.



