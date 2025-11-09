Marsala: il PD attacca il sindaco Grillo e il video "autocelebrativo" sul lungomare 

09/11/2025 10:06:00

Il PD di Marsala attacca il sindaco Grillo dopo la pubbicazione del video “autocelebrativo” sui lavori al lungomare. Dopo l’ennesimo post pubblicato sulla pagina “Massimo Grillo Sindaco di Marsala”, con tanto di musica epica, la sua voce narrante e rendering del futuro Waterfront, il Partito Democratico cittadino accende i riflettori – e le polemiche – su quello che definisce “un uso distorto e inaccettabile della comunicazione istituzionale”.

La segretaria del Circolo PD, Linda Licari: “Il sindaco da tempo confonde ruolo e valore della comunicazione istituzionale con la sua prossima campagna elettorale.”

Il PD denuncia che la pagina social del primo cittadino sia ormai “una pura vetrina di propaganda elettorale, a spese della trasparenza e dell’informazione”, mentre in città “i lavori si fermano e ripartono con ritardi inspiegabili”.

“Siamo stanchi di vedere l’ennesimo video che mostra una serie di rendering su come sarà il lungomare cittadino, con la voce narrante del sindaco Grillo che si autocelebra,” scrive il PD, chiedendo “una relazione tecnica e amministrativa in Consiglio comunale” per chiarire i motivi dei ritardi e “quanto stanno costando alla comunità questi rallentamenti.”

“Il sindaco ha assunto un portavoce retribuito dal Comune con fondi pubblici,” accusa la segretaria Licari, “che potevano essere spesi per gli interessi dell’intera collettività e non certo per la sua continua campagna elettorale. Anche il consigliere di Marsala Democratica, Piero Cavasino, in aula ha chiesto chiarimenti sull’uso “inappropriato” della pagina social istituzionale".

Il PD chiude la nota con una stoccata: “Il Waterfront non è una passerella per il sindaco, ma un’opera pubblica che i cittadini hanno il diritto di vedere completata nei tempi e nei modi promessi, con totale trasparenza.”



