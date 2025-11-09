Sezioni
Cultura

» Sociale
09/11/2025 11:00:00

Trapani, Baldo Cammareri è il nuovo Console dei Maestri del Lavoro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-11-2025/1762681812-0-trapani-baldo-cammareri-e-il-nuovo-console-dei-maestri-del-lavoro.jpg

Il Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Trapani ha un nuovo vertice. L’assemblea elettiva, riunita ieri presso la sede di Sicindustria, ha nominato Baldo Cammareri nuovo Console provinciale per il quadriennio 2026-2029, succede a Vincenzo Giattino, al quale è stato rivolto un ringraziamento per l’impegno portato avanti negli anni precedenti.

La partecipazione all’assemblea è stata ampia e ha confermato – spiegano dal Consolato – la volontà di proseguire nel cammino di promozione della cultura del lavoro, del merito e della collaborazione con istituzioni, scuole e mondo produttivo del territorio.

Questo il nuovo Consiglio Direttivo:

Console Provinciale: M.d.L. Baldo Cammareri

Vice Console: M.d.L. Giuseppe Fontana

Segretario: M.d.L. Maurizio Buonafede

Tesoriere: M.d.L. Giuseppe Leggio

Consiglieri: M.d.L. Vincenzo Giattino, M.d.L. Salvatore Altaseres, M.d.L. Sergio Oliva

Revisore dei conti: Caterina Palermo
Sono onorato della fiducia riposta in me e in tutto il nuovo Direttivo – ha dichiarato Cammareri – Il nostro impegno sarà rivolto a rafforzare il legame con scuole, istituzioni e mondo del lavoro, mettendo la nostra esperienza a disposizione dei giovani e del futuro della provincia di Trapani. Continueremo a promuovere i valori del merito e della professionalità che contraddistinguono l’Ordine”.

Chi sono i Maestri del Lavoro

I Maestri del Lavoro sono cittadini italiani insigniti dal Presidente della Repubblica della “Stella al Merito del Lavoro”, su proposta del Ministero del Lavoro. Un riconoscimento attribuito a chi si è distinto per perizia professionale, etica, laboriosità e condotta morale.

Il Consolato di Trapani è impegnato nella diffusione dei valori del lavoro responsabile e della sicurezza, con particolare attenzione ai giovani: incontri nelle scuole, testimonianze dirette, orientamento al lavoro, promozione della cultura del merito.









