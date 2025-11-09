Sezioni
Cultura

» Sociale
09/11/2025

Trapani celebra 80 anni dell’UDI: «Un’idea che fa storia» tra diritti e memoria 

Ottant’anni e la stessa idea di partenza: libertà, dignità e partecipazione delle donne. L’UDI, Unione Donne in Italia, celebra il suo anniversario a Trapani il 22 novembre alle 10.30 nella Sala Sodano di Palazzo d’Alì, ripercorrendo una storia che dal 1945 ad oggi ha accompagnato le battaglie per il voto alle donne, il diritto al lavoro, alla salute, all’autodeterminazione.

A portare i saluti sarà la presidente UDI Trapani Maresa Alaimo, che apre i lavori dedicati agli 80 anni dell’associazione. Seguiranno gli interventi di Daniela Dioguardi, della segreteria nazionale UDI, della presidente del Tribunale di Trapani Alessandra Camassa e della professoressa Laura Lorello, docente di Diritto Costituzionale all’Università di Palermo.

«Un’idea che fa storia» è il filo conduttore di questa giornata: 80 anni di lotte per l’emancipazione femminile, dalla ricostruzione del dopoguerra alle sfide di oggi, tra discriminazioni che resistono, violenze di genere, parità ancora incompiute e nuove forme di partecipazione.

L’UDI sceglie Trapani per ribadire che la memoria non è celebrazione, ma responsabilità collettiva: ricordare chi ha aperto la strada per continuare a percorrerla









