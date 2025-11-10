Trapani, distrutto lo skatepark dei ragazzi: “Dalle ceneri nasce una nuova comunità” 

10/11/2025 16:53:00

“Domenica alle 19:00 il nostro skatepark è stato distrutto dalle fiamme”. Con queste parole, piene di amarezza ma anche di speranza, i ragazzi di Trapani Skateboarding hanno annunciato sui social la perdita del Terminal Skatepark di piazzale Ilio, realizzato nel 2021 con raccolte fondi e lavoro volontario.

Quel luogo, costruito da giovani skater trapanesi per dare spazio alla loro passione, non era solo un parco. Era una casa, un punto di incontro, un esempio di impegno civico e di creatività giovanile. Ora, dopo l’incendio che lo ha distrutto, i ragazzi non vogliono arrendersi.

È da questa ferita che nasce Trapani Skate A.S.D., una nuova associazione sportiva dilettantistica con una visione più ampia: ricostruire uno skatepark sicuro, accessibile e inclusivo, promuovere corsi per bambini e ragazzi, organizzare eventi e creare una comunità trasparente e partecipata.

“Trapani ha un grande potenziale giovanile — scrivono — ma pochi spazi liberi e sicuri per crescere. Lo skate è libertà, arte, resilienza. Vogliamo dimostrare che anche qui si può costruire qualcosa di grande”.

È già attiva una raccolta fondi per la nuova area e per avviare le pratiche amministrative. Ogni contributo sarà rendicontato pubblicamente: “Dalle ceneri nascerà qualcosa di ancora più forte. Aiutaci a costruire il futuro dello skate a Trapani.”



