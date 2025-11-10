Buongiorno24, lunedì 10 novembre: incendio a Trapani, arresti a Marsala

10/11/2025 08:58:00

A Trapani è andato in fiamme nella notte il Terminal Skatepark di piazzale Ilio, lo spazio realizzato nel 2022 da un gruppo di giovani che avevano trasformato un’area abbandonata in un luogo di sport e aggregazione.

Le strutture in legno, costruite con materiali di recupero e grazie a una raccolta fondi online, sono state completamente distrutte dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

A Marsala, i Carabinieri hanno arrestato due fratelli per tentato incendio doloso alla Pescheria Crimi dell’Antico Mercato.

Il rogo, nella notte del 12 ottobre, aveva devastato il locale. Le indagini hanno ricostruito ogni fase dell’azione, portando alle misure cautelari con braccialetto elettronico per entrambi gli indagati.

Sempre a Trapani, arrestato un ladro seriale palermitano di 30 anni.

Dopo aver rubato nove iPhone da un negozio di telefonia, il giorno successivo ha tentato una rapina in un negozio di abbigliamento, reagendo con violenza al direttore.

È stato bloccato in flagranza e si trova ora ai domiciliari.

Buone notizie per la sanità marsalese: riaperto il complesso operatorio del “Paolo Borsellino” dopo gli interventi di manutenzione straordinaria.

La Direzione sanitaria comunica il ritorno alla piena operatività delle sale operatorie, rimaste chiuse per lavori nelle scorse settimane.

A Castelvetrano, i Carabinieri hanno arrestato un 32enne per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.

Sottoposto ai domiciliari, era uscito di casa per minacciare con una spranga il titolare di un bar, chiedendo denaro. È stato rintracciato poco dopo e riportato in arresto.

Nel frattempo, il presidente Renato Schifani ha rimosso i dirigenti regionali coinvolti nell’inchiesta sugli appalti pilotati nella Sanità siciliana.

Tra i nomi emersi anche quello di Saverio Romano, che si difende parlando di “orrore giudiziario che travolge le vite”.

Trapani ha ospitato la giornata di riflessione “Non sono incidenti, è operaicidio”, promossa dal magistrato Bruno Giordano e dal giornalista Marco Patucchi.

Una parola inventata per raccontare la tragedia quotidiana delle morti sul lavoro e richiamare la responsabilità civile e istituzionale di chi può evitarle.

A Marsala, un nuovo incendio in un magazzino abbandonato sul lungomare Mediterraneo ha sollevato una densa nube nera visibile a chilometri di distanza.

All’interno, cumuli di rifiuti accatastati da anni, tra cui amianto e vecchie celle frigorifere.

A Palermo, un violento nubifragio ha provocato allagamenti e auto intrappolate.

I vigili del fuoco hanno salvato una donna e il suo bambino di quattro mesi rimasti bloccati in auto.

Decine di interventi in città, con l’allerta gialla ancora attiva per le prossime ore.

E a Mazara del Vallo, si celebra oggi nella parrocchia di Cristo Re la messa per il trigesimo di Maria Cristina Gallo, l’insegnante morta un mese fa dopo aver denunciato un ritardo di otto mesi nel referto di un esame istologico.

Una vicenda che è diventata simbolo della malasanità siciliana e che oggi è al centro di un’inchiesta con 19 indagati.

