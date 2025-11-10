Sezioni
Cronaca
10/11/2025 12:37:00

Mazara del Vallo, tenta la fuga per evitare l’arresto e ferisce un carabiniere

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762774710-0-mazara-del-vallo-tenta-la-fuga-per-evitare-l-arresto-e-ferisce-un-carabiniere.jpg

Ha provato a scappare per evitare la reclusione, ma è stato subito raggiunto e bloccato dai militari. Un uomo di 41 anni, Pietro Cannavò, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo in esecuzione di un’ordinanza di espiazione pena emessa dalla Procura della Repubblica di Marsala.

Il provvedimento riguarda una condanna definitiva a due anni di reclusione per furto aggravato in concorso, reato commesso nel 2019.

Durante le operazioni di arresto, l’uomo ha tentato la fuga per sottrarsi alla cattura e, nella colluttazione con i militari, ha ferito lievemente un carabiniere. È stato quindi arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Dopo le formalità di rito, Cannavò è stato tradotto in carcere per l’espiazione della pena.









