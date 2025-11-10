Mazara del Vallo, tenta la fuga per evitare l’arresto e ferisce un carabiniere
Ha provato a scappare per evitare la reclusione, ma è stato subito raggiunto e bloccato dai militari. Un uomo di 41 anni, Pietro Cannavò, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo in esecuzione di un’ordinanza di espiazione pena emessa dalla Procura della Repubblica di Marsala.
Il provvedimento riguarda una condanna definitiva a due anni di reclusione per furto aggravato in concorso, reato commesso nel 2019.
Durante le operazioni di arresto, l’uomo ha tentato la fuga per sottrarsi alla cattura e, nella colluttazione con i militari, ha ferito lievemente un carabiniere. È stato quindi arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
Dopo le formalità di rito, Cannavò è stato tradotto in carcere per l’espiazione della pena.
Sicilia sotto la pioggia. Salvato neonato a Palermo, nubifragi a Messina, Agrigento e ...
Violenti nubifragi stanno colpendo la Sicilia, provocando allagamenti e gravi disagi in diverse province. Le situazioni più critiche si registrano a Palermo, Messina e Agrigento, dove si sono resi necessari numerosi interventi di soccorso.Nel...
La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...
Box regali, professionisti della zona, negozi fisici, esperienze culinarie o culturali e noleggio auto. Questo e molto altro è possibile trovare su Lumos.it, il nuovo marketplace dove ogni esperienza diventa unica e dove...
Mazara del Vallo, tenta la fuga per evitare l’arresto e ferisce un carabiniere
Ha provato a scappare per evitare la reclusione, ma è stato subito raggiunto e bloccato dai militari. Un uomo di 41 anni, Pietro Cannavò, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo in esecuzione di...
Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical
La Nomea School Musical, fondata da Nomea Produzioni, è al secondo anno di attività e si conferma realtà unica nel territorio per un’offerta formativa a indirizzo professionale nel campo del musical. La...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste