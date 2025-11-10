Sale sul tetto di una palestra, tenta di rubare, cade giù e muore
Tragedia nella notte a Catania, in via Zurria, dove un uomo è stato trovato senza vita ai piedi della palestra comunale. Secondo una prima ricostruzione, la vittima — non ancora identificata — si sarebbe introdotta all’interno dell’edificio con l’intento di rubare, salendo sul tetto della struttura.
Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo sarebbe precipitato nel vuoto, morendo sul colpo. A scoprire il corpo è stata una dipendente del servizio di pulizia, che ha immediatamente dato l’allarme.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’impianto sportivo era già stato in passato teatro di furti e atti vandalici. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e per risalire all’identità dell’uomo.
Sicilia sotto la pioggia. Salvato neonato a Palermo, nubifragi a Messina, Agrigento e ...
Violenti nubifragi stanno colpendo la Sicilia, provocando allagamenti e gravi disagi in diverse province. Le situazioni più critiche si registrano a Palermo, Messina e Agrigento, dove si sono resi necessari numerosi interventi di soccorso.Nel...
La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...
Box regali, professionisti della zona, negozi fisici, esperienze culinarie o culturali e noleggio auto. Questo e molto altro è possibile trovare su Lumos.it, il nuovo marketplace dove ogni esperienza diventa unica e dove...
Mazara del Vallo, tenta la fuga per evitare l’arresto e ferisce un carabiniere
Ha provato a scappare per evitare la reclusione, ma è stato subito raggiunto e bloccato dai militari. Un uomo di 41 anni, Pietro Cannavò, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo in esecuzione di...
Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical
La Nomea School Musical, fondata da Nomea Produzioni, è al secondo anno di attività e si conferma realtà unica nel territorio per un’offerta formativa a indirizzo professionale nel campo del musical. La...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste