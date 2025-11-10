Sale sul tetto di una palestra, tenta di rubare, cade giù e muore

10/11/2025 12:22:00

Tragedia nella notte a Catania, in via Zurria, dove un uomo è stato trovato senza vita ai piedi della palestra comunale. Secondo una prima ricostruzione, la vittima — non ancora identificata — si sarebbe introdotta all’interno dell’edificio con l’intento di rubare, salendo sul tetto della struttura.

Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo sarebbe precipitato nel vuoto, morendo sul colpo. A scoprire il corpo è stata una dipendente del servizio di pulizia, che ha immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. L’impianto sportivo era già stato in passato teatro di furti e atti vandalici. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e per risalire all’identità dell’uomo.



