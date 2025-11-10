Sequestrati 10mila peluche falsi: denunciati sette titolari di negozi

10/11/2025 07:57:00

La Guardia di Finanza di Palermo ha scoperto oltre 10 mila peluche “Labubu” contraffatti, tra cui copie di un modello venduto all’asta a Pechino per 130 mila euro. I pupazzi, molto ricercati dai collezionisti e diventati un fenomeno virale sui social, erano in vendita in sette negozi della città, anche all’interno di un noto centro commerciale.

L’operazione è stata condotta dai Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego, che hanno monitorato il mercato locale dei giocattoli e i profili social degli operatori del settore. A insospettire i militari sono stati i prezzi, solo di poco inferiori a quelli dei prodotti originali, e le confezioni, praticamente identiche a quelle autentiche.

Nel corso dei controlli, i finanzieri hanno trovato peluche di ogni tipo: dai piccoli modelli fino alle versioni più grandi, vendute come “blind box”, le popolari scatole a sorpresa che hanno alimentato la mania da collezione in tutto il mondo. In un negozio di una nota catena, dentro un centro commerciale cittadino, sono stati scoperti 3 mila Labubu falsi, insieme a centinaia di scatole e imballaggi pronti per essere assemblati.

I sette titolari degli esercizi commerciali coinvolti sono stati denunciati per vendita di prodotti con marchi contraffatti. Se fossero stati immessi sul mercato, i peluche avrebbero potuto fruttare oltre mezzo milione di euro.

L’operazione si inserisce nell’attività costante della Guardia di Finanza contro la contraffazione, a tutela dei consumatori e delle aziende che operano correttamente. Solo nell’ultimo anno, i Baschi Verdi di Palermo hanno denunciato 37 titolari di negozi e sequestrato più di mezzo milione di articoli falsi, tra abbigliamento, pelletteria e profumi di note griffe. Le indagini restano in corso e, come sempre, vale il principio di presunzione d’innocenza per gli indagati, la cui responsabilità potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.



