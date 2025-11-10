Trapani, incendiato nella notte il Terminal Skatepark costruito dai ragazzi

10/11/2025 08:17:00

È andato in fiamme la scorsa notte il Terminal Skatepark di piazzale Ilio, a Trapani, l’area realizzata nel 2022 da un gruppo di giovani skaters che avevano trasformato uno spazio abbandonato in un luogo di sport e aggregazione. Le strutture in legno — costruite con materiali recuperati e grazie a una raccolta fondi lanciata online — sono state completamente distrutte dalle fiamme.

Il Terminal Skatepark era nato dal progetto dei ragazzi di “Trapani Skateboarding”, che nel 2021 avevano deciso di riqualificare l’area comunale in piazzale Giovanni Paolo II (oggi terminal bus), pulendola e montando a mano le rampe e i rail per le loro acrobazie. “Il nostro è un sogno che diventa realtà”, diceva allora il ventenne Ulisse Infranca, uno dei promotori, parlando di “un luogo di incontro per i giovani, finalmente anche a Trapani”.

Oggi di quel sogno restano solo le ceneri. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento



