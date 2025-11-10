Meteo nel trapanese: oggi variabile, domani torna il bel tempo
In Sicilia il tempo resta stabile, ma non ovunque. Oggi, lunedì 10 novembre, la giornata sarà segnata da una leggera variabilità, con qualche pioggia sparsa soprattutto nel settore occidentale.
A Trapani il cielo si presenterà alternato tra piogge intermittenti e schiarite, con temperature comprese tra 16 e 20 gradi. Niente maltempo vero e proprio, ma sarà utile tenere l’ombrello a portata di mano, specie al mattino.
Nel pomeriggio le nubi tenderanno a diradarsi e, in serata, il cielo tornerà sereno. I venti soffieranno moderati da Nord-Ovest, con raffiche intorno ai 15–20 km/h, e l’aria si farà leggermente più fresca nelle ore notturne.
Domani, martedì 11 novembre, la situazione migliorerà in modo deciso.
Il sole tornerà protagonista su gran parte dell’isola: pressione stabile, cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e temperature massime tra 14 e 21 gradi, con un clima gradevole e tipicamente autunnale.
A Trapani, in particolare, si attende una giornata limpida con solo qualche nube sparsa e un vento leggero da ponente.
