Cronaca

Meteo
10/11/2025 10:28:00

Meteo nel trapanese: oggi variabile, domani torna il bel tempo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/meteo-nel-trapanese-oggi-variabile-domani-torna-il-bel-tempo-450.jpg

In Sicilia il tempo resta stabile, ma non ovunque. Oggi, lunedì 10 novembre, la giornata sarà segnata da una leggera variabilità, con qualche pioggia sparsa soprattutto nel settore occidentale.
 

A Trapani il cielo si presenterà alternato tra piogge intermittenti e schiarite, con temperature comprese tra 16 e 20 gradi. Niente maltempo vero e proprio, ma sarà utile tenere l’ombrello a portata di mano, specie al mattino.
Nel pomeriggio le nubi tenderanno a diradarsi e, in serata, il cielo tornerà sereno. I venti soffieranno moderati da Nord-Ovest, con raffiche intorno ai 15–20 km/h, e l’aria si farà leggermente più fresca nelle ore notturne.

 

Domani, martedì 11 novembre, la situazione migliorerà in modo deciso.
Il sole tornerà protagonista su gran parte dell’isola: pressione stabile, cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e temperature massime tra 14 e 21 gradi, con un clima gradevole e tipicamente autunnale.
A Trapani, in particolare, si attende una giornata limpida con solo qualche nube sparsa e un vento leggero da ponente.



