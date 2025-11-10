Meteo nel trapanese: oggi variabile, domani torna il bel tempo

10/11/2025 10:28:00

In Sicilia il tempo resta stabile, ma non ovunque. Oggi, lunedì 10 novembre, la giornata sarà segnata da una leggera variabilità, con qualche pioggia sparsa soprattutto nel settore occidentale.



A Trapani il cielo si presenterà alternato tra piogge intermittenti e schiarite, con temperature comprese tra 16 e 20 gradi. Niente maltempo vero e proprio, ma sarà utile tenere l’ombrello a portata di mano, specie al mattino.

Nel pomeriggio le nubi tenderanno a diradarsi e, in serata, il cielo tornerà sereno. I venti soffieranno moderati da Nord-Ovest, con raffiche intorno ai 15–20 km/h, e l’aria si farà leggermente più fresca nelle ore notturne.

Domani, martedì 11 novembre, la situazione migliorerà in modo deciso.

Il sole tornerà protagonista su gran parte dell’isola: pressione stabile, cieli per lo più sereni o poco nuvolosi e temperature massime tra 14 e 21 gradi, con un clima gradevole e tipicamente autunnale.

A Trapani, in particolare, si attende una giornata limpida con solo qualche nube sparsa e un vento leggero da ponente.



