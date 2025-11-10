Campobello di Mazara, Moceri replica: "Nessuna crisi in Forza Italia"

10/11/2025 18:14:00

È tensione dentro Forza Italia a Campobello di Mazara, dove nei giorni scorsi una parte del direttivo comunale ha diffuso un comunicato con cui prendeva le distanze dal segretario cittadino Andrea Moceri, accusandolo di aver gestito il partito in modo “divisivo e autoreferenziale”.

I sei firmatari – Giuseppe Stallone, Michele Di Natale, Felice Maiorana, Giovanni Bruno, Daniele Indelicato e Vito Abate – avevano segnalato “un evidente disagio interno” e “un metodo di gestione distante dai principi di equilibrio e partecipazione che dovrebbero contraddistinguere una segreteria politica”.

Nel documento, indirizzato ai vertici regionali e nazionali del partito – da Antonio Tajani a Marcello Caruso e Toni Scilla – i componenti del direttivo criticavano la presunta mancanza di trasparenza e condivisione nelle scelte politiche, chiedendo una Forza Italia “più inclusiva e coesa” in vista delle amministrative del 2026.

La replica di Moceri: “Solo sei su quindici, la maggioranza è con me”

Arriva però la pronta replica del segretario cittadino Andrea Moceri, che smentisce l’esistenza di una crisi interna e precisa che i firmatari rappresentano solo una minoranza del direttivo.

«Le informazioni che vi arrivano – afferma Moceri a Tp24– sono inesatte. Il direttivo è formato da 15 componenti, e solo sei (una minoranza) sono i firmatari del documento. I restanti nove membri, cioè la maggioranza, sono allineati alla linea politica tracciata dal segretario».

Moceri ridimensiona dunque la portata dello scontro: «Non parlerei di crisi. I soggetti che hanno inviato il comunicato sono sempre stati in contrapposizione alla linea politica del direttivo. Nulla di eclatante, solo fumo. Forza Italia a Campobello continua compatta il proprio percorso politico».

Il caso conferma comunque il clima di fermento politico nel centrodestra campobellese, in vista delle elezioni amministrative del 2026, che si annunciano come un appuntamento decisivo per gli equilibri locali.



