Marsala, il sindaco Grillo “scopre” l’olio e rilancia le De.Co. "Ha perso tre anni"

10/11/2025 11:56:00

C’è chi scopre l’acqua calda, e chi scopre… l’olio.

A Marsala il sindaco Massimo Grillo, ormai in piena campagna elettorale, dopo le foto con i disabili si è fatto immortalare in visita ai frantoi del territorio, celebrando sui social “l’olio che racconta Marsala” e annunciando l’avvio del percorso per i prodotti a Denominazione Comunale (De.Co):

“Entro l’anno – ha scritto – daremo seguito al percorso per i prodotti a Denominazione Comunale, così da valorizzare e tutelare le nostre eccellenze, a partire dall’olio. Marsala cresce con chi ogni giorno coltiva e trasforma la nostra terra”.

Accanto a lui, l’assessore Michele Di Girolamo, esponente in quota Democrazia Cristiana (anche se sospeso dal partito dopo le ultime turbolenze interne).

Un’iniziativa che però non è passata inosservata, né indenne alle critiche politiche.

Il consigliere comunale Flavio Coppola ha commentato con tono ironico:

“Peccato, ha perso solo tre anni. L’emendamento al DUP 22/24 è stato approvato il 28 ottobre 2022. Normale che tutto si sblocchi sempre prima delle elezioni”.

Una stoccata che ha innescato un vivace botta e risposta sui social.

Grillo ha replicato ricordando che il regolamento De.Co. “è nato 12 anni fa su iniziativa di Giovanni Sinacori” e ha rivendicato di aver finalmente portato a compimento un altro punto del programma elettorale:

“Come sottolineo spesso, ciascuna delle opere che abbiamo messo a terra in questo mandato era attesa da 10, 20, 30 anni. Alla lunga lista aggiungiamo anche i prodotti a denominazione comunale, che con il lavoro dell’assessore Di Girolamo saranno un ulteriore elemento del mio programma”.

Ma Coppola non ha mollato la presa:

“E come mai lei e l’assessore Di Girolamo state scoprendo solo ora che esiste un regolamento De.Co.? Sono passati tre anni e nessuna iniziativa è stata posta in essere. Le chiedo: quali prodotti oggi sono riconosciuti De.Co. Marsala? E quali erano in valutazione prima dell’olio, del quale solo ora si accorge che esiste?”.

Poi un’altra frecciata, più politica che gastronomica:

“Sulle opere messe a terra, se non ci fosse stato il Pnrr non avremmo raccontato nulla. Opere che migliorano l’aspetto ma non risolvono i problemi strutturali di una città sempre più disordinata. Peccato, con le risorse del Pnrr si poteva pensare a qualche parcheggio o a un sistema idrico efficiente nelle zone più complicate come Strasatti o Birgi”.

Il dibattito si è chiuso con un messaggio di Grillo che ha preferito non proseguire nella discussione:

“Qualsiasi precisazione porterebbe nuovi commenti. L’unico dato chiaro è che stiamo realizzando un altro punto del programma elettorale, atteso da oltre un decennio”.

Il regolamento De.Co., proposto durante l’amministrazione Giulia Adamo dall’allora assessore Giovanni Sinacori, giace infatti nei cassetti del Comune da circa 12 anni. Nonostante le sollecitazioni – anche nel precedente mandato, con un emendamento del consigliere Pino Milazzo – nulla era stato fatto.

Ora, a pochi mesi dal voto, il tema torna improvvisamente d’attualità.

Coincidenze?



