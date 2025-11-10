Sezioni
Cultura

» Religioni
10/11/2025 04:00:00

Buseto Palizzolo: dopo 25 anni tornano a suonare le campane della Chiesa di Tangi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/buseto-palizzolo-dopo-25-anni-tornano-a-suonare-le-campane-della-chiesa-di-tangi-450.jpg

Dopo circa venticinque anni di silenzio, le campane della chiesa Maria Santissima Addolorata di Tangi, a Buseto Palizzolo, sono tornate a suonare, riportando gioia ed emozione in tutta la comunità.

 

La chiesa fu edificata nel 1964 dal Consorzio di Bonifica e successivamente ceduta alla Curia di Trapani. Aperta al culto solo nel 1992 con Padre Franco Finazzo, nel 1996 fu installata una seconda campana grazie all’impegno di Padre Mario Bonura e al contributo dell’intera comunità parrocchiale.

 

Il recente intervento di ripristino è stato curato dalla ditta “I Manutentori del Tempo” di Danilo Gianformaggio, specializzata nella manutenzione di orologi civici e campane, con numerosi lavori in tutta la Sicilia, tra cui il Duomo di Monreale e il Santuario di Maria Santissima di Custonaci.

 

«Sono molto contento che dopo 25 anni siamo riusciti a far risuonare nuovamente le campane – ha dichiarato Padre Giovanni Mucaria –. Le campane scandiscono il tempo della nostra comunità, accompagnano i momenti centrali della vita di ciascuno e ci ricordano che Dio è in mezzo a noi».

 

Anche Danilo Gianformaggio ha espresso la propria emozione: «Alle 12 del 7 novembre ho ascoltato per la prima volta il suono delle campane. È stato un momento toccante, perché nei volti dei volontari ho visto gioia e commozione, ma anche una speranza attesa da tanti anni». Un suono che torna a unire la comunità di Tangi, segnando il ritmo della vita e della fede di un intero territorio.



