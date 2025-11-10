Sezioni
Cultura

» Sociale
10/11/2025 10:00:00

Alcamo: la Polizia di Stato parla di bullismo e cyberbullismo con gli studenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/alcamo-la-polizia-di-stato-parla-di-bullismo-e-cyberbullismo-con-gli-studenti-450.jpg

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo hanno incontrato gli alunni di diverse scuole elementari e medie del territorio per parlare di bullismo e cyberbullismo.

 

L’iniziativa, parte di un progetto di prevenzione e sensibilizzazione, ha avuto l’obiettivo di fornire ai più giovani strumenti per riconoscere e contrastare comportamenti prevaricatori, sia a scuola che online.

 

Durante gli incontri, i poliziotti hanno spiegato i rischi legati all’uso inconsapevole dei social network e delle app di messaggistica, dove l’anonimato può favorire atti di aggressione psicologica e diffamazione.

 

Agli studenti sono state illustrate anche le conseguenze emotive, sociali e legali del bullismo, e l’importanza di chiedere aiuto in caso di episodi di violenza o sopraffazione.

Gli agenti hanno ribadito che la collaborazione tra scuola, famiglie e istituzioni resta la via più efficace per prevenire e affrontare il fenomeno.

Gli incontri si sono conclusi con un confronto aperto, in cui i ragazzi hanno posto domande e ricevuto consigli su come navigare in sicurezza e costruire relazioni rispettose, dentro e fuori dal web.

 

La Polizia di Stato conferma così il proprio impegno nella promozione della cultura della legalità e nella tutela dei minori, con attività di formazione e dialogo su tutto il territorio.









