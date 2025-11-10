Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Turismo
10/11/2025 07:00:00

A Marsala nasce il progetto "Turismo 2026-2031"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-11-2025/a-marsala-nasce-il-progetto-turismo-2026-2031-450.jpg

Sarà presentato domenica 24 novembre alle ore 16:00, presso il Circolo Lilybeo in Piazza della Repubblica a Marsala, il progetto “Marsala Turismo 2026-2031”, frutto del lavoro di un gruppo composto da 19 realtà del territorio che rappresentano i principali settori legati al turismo: ospitalità, ristorazione, intrattenimento, enoturismo, sport, formazione, esperienze, disabilità, cultura, trasporti e promozione turistica.

 

Nelle ultime settimane il tavolo tecnico ha elaborato un programma condiviso, analizzando criticità e bisogni dei diversi comparti e traducendo le proposte in otto macroaree tematiche – tra cui pulizia, sicurezza, verde pubblico e arredo urbano – e in oltre cinquanta punti operativi.

Durante l’incontro verranno illustrate le principali problematiche del settore turistico e presentata una proposta di metodo di lavoro rivolta ai partiti e ai movimenti civici, con l’auspicio che le linee guida del progetto possano essere incluse nei rispettivi programmi elettorali in vista delle prossime amministrative a Marsala.

 

Una seconda fase del percorso prevede un ulteriore incontro pubblico con tutti i candidati sindaco, che saranno invitati a confrontarsi sulle proposte e a esprimere la loro posizione in merito, permettendo così agli operatori di valutare il progetto politico più coerente con la visione di sviluppo condivisa.

 

«L’obiettivo – spiegano i promotori – è promuovere una pianificazione turistica sostenibile, inclusiva e duratura, che valorizzi le risorse umane, culturali e ambientali di Marsala e la renda una destinazione competitiva e attrattiva».

Il gruppo di lavoro auspica che il progetto possa diventare un punto di partenza concreto per una collaborazione stabile tra istituzioni, operatori e cittadini, nell’interesse comune della crescita economica e sociale della città.

 

Il gruppo “Marsala Turismo 2026-2031” è composto da: ANFFAS (Marika Pollari), Associazione Affitti Brevi Marsala (Fabio Alba), Associazione Marsalese Attività Produttive (Francesco Alagna), Associazione Miglioriamo Marsala (Anna Palmeri), Associazione Paladini del Vino (Giuseppe Cudia), Associazione Paladini di Sicilia (Diego Maggio), Associazione Sport Turismo Stagnone (Luigi La Barbera), Associazione Strada del Vino di Marsala (Antonella Albigiani), Associazione Strutture Turistiche di Marsala (Aila Cosentino), Comitato Insieme per lo Stagnone (Loredana Giacalone), Consorzio della Laguna dello Stagnone e Marsala (Filippo Peralta), Distretto Turistico Sicilia Occidentale (Elio Palmeri), Federalberghi provincia di Trapani (Elio Palmeri), Federazione Italiana Balneari provincia di Trapani (Massimo Rallo), Movimento Artistico Culturale Città di Marsala (Salvatore Sinatra), Pro Loco Marsala Capo Boeo (Michele Miceli), Pro Loco Marsala le Vie delle Cave – Percorsi DiVini (Giulia Pulizzi), SILB-Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Mario Bornice), URITAXI Sicilia (Giuseppe Gervasi).



Turismo | 2025-11-10 07:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-11-2025/a-marsala-nasce-il-progetto-turismo-2026-2031-250.jpg

A Marsala nasce il progetto "Turismo 2026-2031"

Sarà presentato domenica 24 novembre alle ore 16:00, presso il Circolo Lilybeo in Piazza della Repubblica a Marsala, il progetto “Marsala Turismo 2026-2031”, frutto del lavoro di un gruppo composto da 19 realtà del...







Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  

Native | 04/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-11-2025/1762248862-0-baronazzo-amafi-il-passito-di-cantine-paolini-che-punta-alle-feste-di-natale.jpg

Baronazzo Amafi, il passito di Cantine Paolini che punta alle feste di...