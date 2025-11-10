A Marsala nasce il progetto "Turismo 2026-2031"

10/11/2025 07:00:00

Sarà presentato domenica 24 novembre alle ore 16:00, presso il Circolo Lilybeo in Piazza della Repubblica a Marsala, il progetto “Marsala Turismo 2026-2031”, frutto del lavoro di un gruppo composto da 19 realtà del territorio che rappresentano i principali settori legati al turismo: ospitalità, ristorazione, intrattenimento, enoturismo, sport, formazione, esperienze, disabilità, cultura, trasporti e promozione turistica.

Nelle ultime settimane il tavolo tecnico ha elaborato un programma condiviso, analizzando criticità e bisogni dei diversi comparti e traducendo le proposte in otto macroaree tematiche – tra cui pulizia, sicurezza, verde pubblico e arredo urbano – e in oltre cinquanta punti operativi.

Durante l’incontro verranno illustrate le principali problematiche del settore turistico e presentata una proposta di metodo di lavoro rivolta ai partiti e ai movimenti civici, con l’auspicio che le linee guida del progetto possano essere incluse nei rispettivi programmi elettorali in vista delle prossime amministrative a Marsala.

Una seconda fase del percorso prevede un ulteriore incontro pubblico con tutti i candidati sindaco, che saranno invitati a confrontarsi sulle proposte e a esprimere la loro posizione in merito, permettendo così agli operatori di valutare il progetto politico più coerente con la visione di sviluppo condivisa.

«L’obiettivo – spiegano i promotori – è promuovere una pianificazione turistica sostenibile, inclusiva e duratura, che valorizzi le risorse umane, culturali e ambientali di Marsala e la renda una destinazione competitiva e attrattiva».

Il gruppo di lavoro auspica che il progetto possa diventare un punto di partenza concreto per una collaborazione stabile tra istituzioni, operatori e cittadini, nell’interesse comune della crescita economica e sociale della città.

Il gruppo “Marsala Turismo 2026-2031” è composto da: ANFFAS (Marika Pollari), Associazione Affitti Brevi Marsala (Fabio Alba), Associazione Marsalese Attività Produttive (Francesco Alagna), Associazione Miglioriamo Marsala (Anna Palmeri), Associazione Paladini del Vino (Giuseppe Cudia), Associazione Paladini di Sicilia (Diego Maggio), Associazione Sport Turismo Stagnone (Luigi La Barbera), Associazione Strada del Vino di Marsala (Antonella Albigiani), Associazione Strutture Turistiche di Marsala (Aila Cosentino), Comitato Insieme per lo Stagnone (Loredana Giacalone), Consorzio della Laguna dello Stagnone e Marsala (Filippo Peralta), Distretto Turistico Sicilia Occidentale (Elio Palmeri), Federalberghi provincia di Trapani (Elio Palmeri), Federazione Italiana Balneari provincia di Trapani (Massimo Rallo), Movimento Artistico Culturale Città di Marsala (Salvatore Sinatra), Pro Loco Marsala Capo Boeo (Michele Miceli), Pro Loco Marsala le Vie delle Cave – Percorsi DiVini (Giulia Pulizzi), SILB-Federazione Italiana Pubblici Esercizi (Mario Bornice), URITAXI Sicilia (Giuseppe Gervasi).



