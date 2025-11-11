Erice ospita l’International Street Food: quattro giorni dedicati ai sapori del mondo

11/11/2025 15:03:00

Da giovedì 13 a domenica 16 novembre 2025, Erice Casa Santa sarà teatro di un grande evento gastronomico: una nuova tappa dell’International Street Food, il festival itinerante che ogni anno anima le piazze italiane con i profumi e i sapori della cucina di strada internazionale, attirando migliaia di visitatori da tutto il Paese.

L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Confartigianato Imprese Trapani e con il Patrocinio del Comune di Erice, trasformerà Casa Santa in Piazza Pertini in un vero e proprio villaggio del gusto, tra profumi, colori e tradizioni culinarie provenienti dai cinque continenti.

L’inaugurazione è fissata per giovedì 13 novembre alle ore 18, con apertura fino a mezzanotte. Da venerdì 14 a domenica 16 novembre, il festival sarà aperto dalle 12 alle 24, offrendo un percorso gastronomico continuo e adatto a tutte le età. Ideato da Alfredo Orofino, presidente dell’A.I.R.S. – Associazione Italiana Ristoratori di Strada, Confartigianato imprese, l’International Street Food – giunto alla nona edizione – è ormai un appuntamento di riferimento nel panorama nazionale del food itinerante. Orofino, volto noto anche del docu-reality “Il Trono del Gusto” in onda su Rai 2, ha saputo far crescere la manifestazione trasformandola in un’occasione di promozione turistica e culturale per ogni città ospitante.

Tra i protagonisti dell’edizione di Erice Casa Santa ci saranno decine di food truck e stand gastronomici, con un’offerta ricchissima: dal pulled pork agli arrosticini abruzzesi, dalla pizza fritta alle bombette pugliesi, passando per hamburger di cinta senese, paella, porchetta d’Ariccia, dal kurtos ungherese al churros spagnolo, cucina uruguaiana, messicana e molte altre specialità. Non mancherà un’ampia selezione di birre artigianali italiane e internazionali, ideali per accompagnare ogni piatto. L’ingresso è gratuito.



