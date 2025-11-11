Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Lettere & Opinioni

» Repliche
11/11/2025 06:00:00

Scrive Paolo Genco, che si sente diffamato: "Io come Tortora"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/scrive-paolo-genco-che-si-sente-diffamato-io-come-tortora-450.jpg

Egregio Direttore,

l’articolo a firma di Egidio Morici, pubblicato nella Vostra testata giornalistica Tp24 il 5 novembre 2025, dietro il paravento della cronaca nasconde un intento diffamatorio.
Il giornalista, avendo diviso il mondo tra buoni e cattivi secondo il colore politico, mira a mettere in cattiva luce tutta l’area politica democristiana, alla quale mi onoro di appartenere. In quest’area ravvisa tutto il male possibile e scorge in ogni accadimento (lontano o vicino nel tempo, poco importa) il conforto della sua tesi prefigurata.

Gli sfugge che la cronaca giudiziaria è piena di “casi Tortora” (vecchi e nuovi), di imputati assolti dopo lunghi processi – sono stato assolto in tutti i gradi di giudizio con formula piena “perché il fatto non sussiste” dopo lunghi anni di processo riguardante le vicende dell’Ente di formazione Anfe, con enormi danni alla mia persona, all’Anfe e a centinaia di lavoratori rimasti senza lavoro – di inquisiti sottoposti alla gogna mediatica prima del processo e infine prosciolti.
Gli sfugge, soprattutto, che la presunzione d’innocenza è un principio cardine in tutto il mondo civile. Solo una sentenza definitiva accerta la colpevolezza di una persona: prima di quella sentenza non ci sono colpevoli di sorta.

L’altra faccia della medaglia di questo principio universale è che la dimostrazione di colpevolezza deve essere fornita dall’accusa; non deve essere l’indagato o l’imputato a dimostrare la propria innocenza.
Ebbene, il valente giornalista ha frainteso tale principio, sancito nella nostra Costituzione, e pretende che i politici dell’area a lui palesemente non gradita dimostrino la loro innocenza.
In altri termini, vuole eliminare dalla scena politica gli esponenti non graditi, col pretesto che costoro non siano in grado di dimostrare ciò che non devono dimostrare.
E poi, a chi dovrebbero “dimostrare”? Ai giornali? Non si capisce, visto che nelle aule dei tribunali sono chiamati a difendersi, non già a dimostrare alcunché.

Il giornalista tendenzioso mi menziona tra gli “uomini di Lo Sciuto”.
In questa espressione c’è tutta la cultura del sospetto che avvelena la vita degli italiani, e dei siciliani in particolare. Le persone vengono annientate sulla base di illazioni e accostamenti: non vengono menzionati fatti, bensì semplici relazioni.
La colpa non risiede nell’aver fatto qualcosa, ma nell’essere cugino di Tizio, amico di Caio o conoscente di Sempronio.

Sono capace d’intendere e di volere, non appartengo a nessuna consorteria, non prendo comandi da nessuno, non sono “uomo di nessuno”.
Sono incensurato. Non ho subito alcuna condanna definitiva. Ho fiducia nella magistratura giudicante, che accerterà la mia innocenza nel processo menzionato nell’articolo a firma di Egidio Morici.

Per questa ragione chiedo espressamente al direttore del giornale di pubblicare integralmente questa mia comunicazione, con avvertenza che, in mancanza, sarò costretto a difendere la mia reputazione in tutte le sedi opportune, civili e penali, e pretendere l’integrale risarcimento dei danni patiti e patendi.
Si fa inoltre presente la richiesta che la presente lettera venga data ampia visibilità e che venga comunicata la data di pubblicazione.

Cordiali saluti,
Dott. Paolo Genco

 

 



Repliche | 2025-10-30 15:22:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-10-2025/salvo-bella-e-l-asp-di-trapani-una-precisazione-250.png

Salvo Bella e l'Asp di Trapani, una precisazione

Gentile redazione di Tp24, mi riferisco al Vostro articolo: L'Asp di Trapani: "Salvo Bella non è stato mai lasciato da solo" e alla nota dell'Asp per fare chiarezza sulla situazione già nota e che, a fronte di...







Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...

Native | 05/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-11-2025/1762334451-0-nomea-school-musical-a-marsala-cresce-il-sogno-del-musical.jpg

Nomea School Musical: a Marsala cresce il sogno del musical  