Marsala: la strada "non strada" di Birgi Novi. E non cambia nulla. Il video

A Birgi Novi, contrada di confine tra il territorio urbano e la zona balneare di Lido Marausa, c’è una “strada non strada”: una via comunale mai asfaltata, piena di buche e fango, che da anni rappresenta un incubo quotidiano per i residenti. Nonostante le ripetute segnalazioni e le promesse di intervento, nulla è cambiato.

In un video inviato alla nostra redazione dal signor Alberto, si vede chiaramente la condizione del tratto viario: terra battuta, pozzanghere e dislivelli che rendono quasi impossibile il passaggio di auto e pedoni, soprattutto dopo le piogge. “Viviamo in una strada comunale, ma non sembra affatto tale. Paghiamo le tasse come tutti, eppure restiamo dimenticati”, racconta il cittadino.

Non è la prima volta che i residenti denunciano la situazione. Già lo scorso anno, Tp24 aveva raccolto la testimonianza di Giuseppe Restivo, altro abitante della zona, che aveva parlato di una condizione “non più tollerabile”: strade impraticabili, totale assenza di illuminazione pubblica e pericoli costanti per i bambini e gli automobilisti. “Mi sono recato decine di volte al Comune, ho portato foto e video, ma la risposta è sempre la stessa: mancano i fondi”, dichiarava Restivo.

Nel frattempo, a Birgi Novi/Birgi sottano, nulla è cambiato. Con le piogge, poi, la strada diventa una distesa di fango e acqua. Tutto questo in una zona che, paradossalmente si trova a pochi passi da una delle più belle spiagge di Marsala.

“È una vergogna senza fine – denunciano i residenti – chiediamo solo di vivere in condizioni dignitose”. Una richiesta semplice, che però, dopo anni di segnalazioni, continua a cadere nel vuoto.

