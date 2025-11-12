"Fatto in Sicilia - Storie, mani, visioni": la serie dedicata alle eccellenze dell'Isola
Prende il via “Fatto in Sicilia – Storie, mani, visioni”, il nuovo progetto promosso dall’Assessorato regionale alle Attività Produttive, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze artigianali, industriali e agroalimentari dell’Isola.
L’iniziativa, realizzata da Panastudio e ideata da Francesco Panasci, si inserisce tra le azioni di comunicazione istituzionale della Regione Siciliana e prevede, nel corso del 2025, cinque episodi tematici, ciascuno dedicato a una filiera produttiva d’eccellenza.
Il brand “Fatto in Sicilia”, creato da Panasci, nasce con l’obiettivo di dare un’identità visiva e culturale alla Sicilia che produce — alle mani, ai saperi, alle imprese e ai territori che generano valore reale. Non solo un marchio di provenienza, ma un racconto di qualità, lavoro e appartenenza.
Il primo episodio è dedicato ai formaggi storici siciliani, patrimonio che affonda le radici nelle antiche comunità agro-pastorali dell’isola e che ancora oggi rappresenta uno dei pilastri dell’economia rurale. Il documentario racconta la filiera dalla mungitura alla stagionatura, mettendo in luce la relazione tra pascolo e latte, le tecniche tramandate e l’impegno delle aziende familiari.
Un esempio emblematico è quello del caciocavallo di Godrano, prodotto ai piedi del Bosco della Ficuzza: qui la filatura a mano, il pascolo libero e la stagionatura lenta rappresentano in modo concreto la continuità tra tradizione e innovazione.
«Fatto in Sicilia nasce da una visione semplice e forte: rendere riconoscibile l’impresa siciliana» – spiega Francesco Panasci, ideatore e produttore del progetto. «È un logo identitario, un marchio che racconta valore, competenza e qualità delle nostre aziende. Non è soltanto una firma, ma un riconoscimento: un modo per dire che dietro ogni prodotto c’è una storia, una comunità, un territorio.»
Sulla stessa linea, Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività Produttive, sottolinea: «Fatto in Sicilia non è un marchio celebrativo, ma uno strumento di politica industriale. Serve a rendere visibili le nostre imprese, a raccontarle e a inserirle in un sistema economico maturo. La Sicilia che produce, innova e resta deve avere un segno distintivo che ne comunichi la forza e la qualità.»
Infine, Dario Cartabellotta, dirigente generale del Dipartimento Attività Produttive, evidenzia la portata del progetto:
«La filiera agroalimentare siciliana non è solo un insieme di prodotti, ma un sistema di imprese che tiene insieme territorio, cultura, lavoro e futuro. Raccontare i formaggi storici significa raccontare la relazione tra uomo e pascolo, tra impresa e comunità. Fatto in Sicilia valorizza tutto questo, rendendo visibile ciò che siamo e ciò che vogliamo diventare.»
Con “Fatto in Sicilia – Storie, mani, visioni”, la Regione lancia dunque una narrazione corale della Sicilia produttiva, fatta di eccellenze, impegno e visioni condivise. Una Sicilia che non smette di innovare partendo dalle proprie radici.
Il Teatro Studio Mazarine conferma la sua vocazione culturale con una nuova stagione di spettacoli al Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, puntando ancora una volta su scelte artistiche di qualità e sulla valorizzazione...
Un omaggio alla Sicilia, alla sua terra e alle persone che ogni giorno la fanno vivere.Francesco Elia, originario di Castelvetrano e residente in Inghilterra, ha realizzato un video-documento dedicato all’olio della Valle del Belice, girato...
È siciliano il “Formaggio dell’Anno” 2025: nasce a Cammarata, nell’entroterra dei Monti Sicani, e racconta storie di pascoli, biodiversità, e orgoglio contadino. Il Caciocavallo Stagionato del Caseificio...
Box regali, professionisti della zona, negozi fisici, esperienze culinarie o culturali e noleggio auto. Questo e molto altro è possibile trovare su Lumos.it, il nuovo marketplace dove ogni esperienza diventa unica e dove...