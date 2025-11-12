Il trapanese Pietro Cintura e Marco Gerolin debuttano alla Carnegie Hall di New York

12/11/2025 13:25:00

Un evento destinato a segnare un nuovo capitolo nella storia della musica da camera “Made in Italy”: il Duo Cintura–Gerolin si prepara a debuttare alla Carnegie Hall di New York, il palcoscenico per eccellenza dove si sono esibite le più grandi leggende di tutti i tempi.

Il duo, formato dal chitarrista Pietro Maria Cintura, originario di Trapani, e da Marco Gerolin, rappresenta oggi una delle realtà più brillanti e innovative della scena musicale europea. Con rigore classico, freschezza contemporanea e una straordinaria intesa artistica, i due giovani musicisti hanno conquistato pubblico e critica, imponendosi come autentico punto di riferimento della nuova generazione cameristica internazionale.

Il debutto alla Carnegie Hall, in programma per il 24 novembre, è un traguardo ambito e simbolico che consacra definitivamente il Duo nel panorama mondiale, riconoscendone la qualità esecutiva e la profondità espressiva. Un successo che va oltre i confini individuali, rappresentando il riscatto e la vitalità di un’intera generazione di artisti italiani capaci di riportare la grande scuola europea sui palcoscenici più prestigiosi del mondo.

Con questo importante passo, Cintura e Gerolin aprono una nuova stagione artistica internazionale, ricca di concerti e collaborazioni con istituzioni culturali di rilievo, confermandosi come ambasciatori della musica da camera europea nel mondo.



