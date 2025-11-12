Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Cose di musica
12/11/2025 13:25:00

Il trapanese Pietro Cintura e Marco Gerolin debuttano alla Carnegie Hall di New York

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762950286-0-il-trapanese-pietro-cintura-e-marco-gerolin-debuttano-alla-carnegie-hall-di-new-york.png

Un evento destinato a segnare un nuovo capitolo nella storia della musica da camera “Made in Italy”: il Duo Cintura–Gerolin si prepara a debuttare alla Carnegie Hall di New York, il palcoscenico per eccellenza dove si sono esibite le più grandi leggende di tutti i tempi.

 

Il duo, formato dal chitarrista Pietro Maria Cintura, originario di Trapani, e da Marco Gerolin, rappresenta oggi una delle realtà più brillanti e innovative della scena musicale europea. Con rigore classico, freschezza contemporanea e una straordinaria intesa artistica, i due giovani musicisti hanno conquistato pubblico e critica, imponendosi come autentico punto di riferimento della nuova generazione cameristica internazionale.

 

Il debutto alla Carnegie Hall, in programma per il 24 novembre, è un traguardo ambito e simbolico che consacra definitivamente il Duo nel panorama mondiale, riconoscendone la qualità esecutiva e la profondità espressiva. Un successo che va oltre i confini individuali, rappresentando il riscatto e la vitalità di un’intera generazione di artisti italiani capaci di riportare la grande scuola europea sui palcoscenici più prestigiosi del mondo. 

 

Con questo importante passo, Cintura e Gerolin aprono una nuova stagione artistica internazionale, ricca di concerti e collaborazioni con istituzioni culturali di rilievo, confermandosi come ambasciatori della musica da camera europea nel mondo.









Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...