12 Novembre: assalto russo in Ucraina, base Usa in Israele, cade aereo turco

12/11/2025 07:15:00

E' il 12 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Da oggi molti siti porno dovranno verificare l’età degli utenti mantenendone l’anonimato. Con questo sistema, in Francia alcuni siti hanno già perso fino al 90 per cento del traffico

• Gli Usa stanno progettando di istituire una grande base militare in Israele per mantenere la pace nella Striscia

• Crosetto vuole mandare 200 carabinieri ad addestrare le future forze palestinesi «ma solo in un luogo sicuro»

• Alla Knesset è arrivato il primo sì alla proposta di legge che introduce la pena di morte per i terroristi. E per festeggiare Ben-Gvir ha tirato fuori un vassoio di baklava

• In Cisgiordania l’Idf è dovuto intervenire per placare l’ondata di violenze dei coloni nei confronti degli agricoltori palestinesi



• Gli Houthi dello Yemen hanno annunciato di aver cessato gli attacchi contro Israele e contro il traffico marittimo

• Abu Mazen ha licenziato il suo ministro delle Finanze Omar Bitar per i risarcimenti illeciti ai detenuti con il sistema del pay-to-slay, paga per uccidere

• Un aereo militare turco si è spezzato in volo ed è precipitato. Venti i morti ma è giallo sulle cause. Guasto, bomba a bordo o missile?

• L’Ucraina è in difficoltà. I russi hanno approfittato della nebbia per entrare a Pokrovs’k e l’esercito di Kiev si è ritirato in 5 insediamenti a Zaporižžja

• La portaerei Uss Gerald R. Ford è arrivata nei Caraibi. Ma Inghilterra e Canada sospendono la condivisione dell’intelligence con gli Usa

• Probabilmente la Bbc non cederà all’ultimatum di Trump. Stando al team legale la richiesta del risarcimento da un miliardo di dollari non sta in piedi

• Un solo emendamento alla manovra per ministero. Così Meloni vuole frenare le richieste della maggioranza

• Roma ha diritto a beneficiare dei fondi per i migranti e del meccanismo di solidarietà. Lo ha stabilito la commissione Ue

• Ieri sera Vittorio Sgarbi è tornato in tv. Da Bruno Vespa ha presentato il suo libro e parlato della figlia Evelina: «Un amministratore di sostegno è fuori logica»

• Sabato a Torino tre ragazzi di 16 anni hanno rotto la mandibola, con una tallonata, a uno di 20

• L’industria del riciclo della plastica privata chiude gli impianti piegata dai costi dell’energia. Il blocco paralizzerà il sistema nazionale dei rifiuti

• Dal 1° gennaio gli statali che hanno cartelle esattoriali non pagate per oltre 5 mila euro si vedranno lo stipendio decurtato

• Nella Pubblica amministrazione, che invecchia sempre di più, gli uomini guadagnano 10 mila euro in più rispetto alle donne

• Anche quest’anno a Natale ci sarà il treno Sicilia Express. Partirà da Torino il 20 dicembre. Il ritorno è previsto per il 5 gennaio. Biglietti a partire da 29,90 euro

• A Torino Lorenzo Musetti ha battuto Alex De Minaur per 7-5, 3-6, 7-5. Oggi Sinner scende in campo contro Zverev

• Bolelli e Vavassori sono i primi azzurri del doppio in semifinale alle Atp Finals. Hanno sconfitto Granollers e Zeballos per 7-6, 6-4

• Nuova stretta contro le telefonate indesiderate. Da mercoledì prossimo verranno bloccate anche le finte numerazioni mobili italiane

• Paris Johnson, figlia di Michael, ha una perforazione del setto nasale a causa dell’abuso di cocaina. La modella di 27 anni ci convive da quando ne aveva 20

• La commissione Ue ha avviato la creazione di un nuovo organismo di intelligence per raccogliere le informazioni di spionaggio nazionali dei Paesi membri

• I corpi di Roman Novak e di sua moglie Anna, esperti truffatori russi di criptovalute, sono stati trovati nel deserto degli Emirati. Sono stati fatti a pezzi

• L’autore della strage di Delhi, quello che si è fatto saltare in aria con la Hyundai, sarebbe un medico associato ai terroristi della «rete dei colletti bianchi»

• A Islamabad, in Pakistan, un talebano kamikaze si è fatto esplodere fuori da un tribunale. Dodici i morti

• In Germania è stato arrestato un neonazista che aveva avviato sul darkweb una raccolta fondi per uccidere Scholz e Merkel

• Sequestrati 80 mila euro a Totò Cuffaro. Erano nella sua casa di Palermo e nella tenuta di San Michele

• Per gli stupri sulle cuginette di Caivano i due maggiorenni sono stati condannati anche in appello

• Un bambino di 4 anni è finito in ospedale per aver mangiato i biscotti alla cannabis dello zio, che è stato arrestato

• Garlasco, le impronte sulla porta del garage sono di Marco Poggi, quelle sulla porta d’ingresso di un carabiniere e quelle su un sacchetto della spazzatura di Chiara

• Gisella Cardia, la veggente di Trevignano, è stata rinviata a giudizio assieme al marito per truffa aggravata

• Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell’Atalanta. Percepirà un compenso da 2 milioni di euro netti a stagione

• Su Change.org è stata lanciata una petizione per intitolare l’Ariston di Sanremo a Beppe Vessichio. Centinaia i messaggi sul sito del teatro

• Sono morti il fondatore di Acqua Sant’Anna Alberto Bertone (59 anni), la storica tedesca Gisela Bock (83), l’attore iraniano Homayoun Ershadi (78), l’attrice americana Sally Kirkland (84), l’attore giapponese Tatsuya Nakadai (92), il cestista statunitense Micheal Ray Richardson (70)



Titoli

Corriere della Sera: Ucraina, l’assalto russo

la Repubblica: I russi dentro Pokrovsk

La Stampa: Donbass, la ritirata di Zelensky

Il Sole 24 Ore: Dividendi, record da 2mila miliardi $

Avvenire: Talenti dispersi

Il Messaggero: Statali, c’è la stretta del fisco

Il Giornale: Le bufale antiriforma / su falcone e Borsellino

Leggo: Trapianti di cuore, Italia al top

Qn: Scontro sulla rottamazione / Leo: ora stop, costa troppo

Il Fatto: Zelensky, l’ora più buia / fra l’assedio e la ritirata

Libero: Operazione Cetto Laqualunque

La Verità: La tv italiana è peggio della Bbc

Il Mattino: Statali, nel mirino i debiti con il fisco

il manifesto: Non regge / il minimo

Domani: «Cara politica, a cosa ci servi?» I giovani tra passioni e sfiducia



