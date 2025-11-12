Buongiorno24 del 12 Novembre 2025

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.
Si aggrava la posizione dell’ex governatore Totò Cuffaro, al centro dell’inchiesta sugli appalti pilotati nella Sanità siciliana. I carabinieri del Ris hanno sequestrato 80 mila euro in contanti nelle sue abitazioni nel corso delle perquisizioni ordinate dalla Procura di Palermo. Secondo i legali di Cuffaro, 30 mila euro proverrebbero dalla vendita di prodotti agricoli, mentre il resto sarebbero “banconote vecchie, non più utilizzabili”.
Intanto, alla Regione Siciliana è terremoto politico. Dopo l’inchiesta giudiziaria, il presidente Renato Schifani ha ufficializzato l’uscita della Dc dalla Giunta: «La revoca degli assessori democristiani è un atto dovuto e inevitabile. Ho rimosso un sistema di partito, io non mollo». Una scelta che segna la rottura definitiva tra Palazzo d’Orleans e il partito di Cuffaro.
Davanti alla sede della Regione, si è tenuto un sit-in di protesta promosso da associazioni civiche e movimenti giovanili. Sui cartelli e sui manifesti la parola d’ordine è una: “Decuffarizziamo la Sicilia”. I manifestanti chiedono “un vero cambio di passo” e accusano Schifani di “aver agito troppo tardi”.
In una lettera aperta, l’ex deputata regionale Eleonora Lo Curto rompe il silenzio: «Non sono mai stata candidata, non sono allineata, e questo dà fastidio. La malattia della politica è sistemica, e i cittadini ne sono complici».
A Marsala, cresce la preoccupazione per i casi di maltrattamento di gatti nel centro storico. In via Serraglio, via San Lorenzo e via Sibilla, i residenti segnalano una donna – descritta come straniera, alta, magra, con un turbante – che catturerebbe e ucciderebbe gli animali. La Polizia locale sta raccogliendo testimonianze per individuare la responsabile.
Sul fronte sanitario, l’Asp di Trapani aderisce all’Influ Day 2025, giornata regionale dedicata alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid. Sabato 15 novembre, sedute open day senza prenotazione in tutti i presidi dell’Asp.
Dopo cinque anni di indagini, il funzionario regionale Marcello Asciutto è stato assolto dall’accusa di corruzione per l’appalto da 17 milioni di euro sull’impianto di Calatafimi-Segesta. La Terza Sezione del Tribunale ha accolto integralmente le tesi della difesa.
E sul parquet europeo arriva una storica impresa: la Trapani Shark supera il Bnei Herzliya per 101 a 88, conquistando il passaggio del turno in Champions League. Per la squadra di Jasmin Repeša è la seconda vittoria consecutiva in Europa.
