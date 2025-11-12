Sezioni
Cronaca
12/11/2025 09:09:00

Buongiorno24 del 12 Novembre 2025

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762935067-0-buongiorno24-del-12-novembre-2025.jpg

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.

 

Si aggrava la posizione dell’ex governatore Totò Cuffaro, al centro dell’inchiesta sugli appalti pilotati nella Sanità siciliana.
I carabinieri del Ris hanno sequestrato 80 mila euro in contanti nelle sue abitazioni nel corso delle perquisizioni ordinate dalla Procura di Palermo.
Secondo i legali di Cuffaro, 30 mila euro proverrebbero dalla vendita di prodotti agricoli, mentre il resto sarebbero “banconote vecchie, non più utilizzabili”.

 

Intanto, alla Regione Siciliana è terremoto politico.
Dopo l’inchiesta giudiziaria, il presidente Renato Schifani ha ufficializzato l’uscita della Dc dalla Giunta:
«La revoca degli assessori democristiani è un atto dovuto e inevitabile. Ho rimosso un sistema di partito, io non mollo».
Una scelta che segna la rottura definitiva tra Palazzo d’Orleans e il partito di Cuffaro.

 

Davanti alla sede della Regione, si è tenuto un sit-in di protesta promosso da associazioni civiche e movimenti giovanili.
Sui cartelli e sui manifesti la parola d’ordine è una: “Decuffarizziamo la Sicilia”.
I manifestanti chiedono “un vero cambio di passo” e accusano Schifani di “aver agito troppo tardi”.

 

In una lettera aperta, l’ex deputata regionale Eleonora Lo Curto rompe il silenzio:
«Non sono mai stata candidata, non sono allineata, e questo dà fastidio.
La malattia della politica è sistemica, e i cittadini ne sono complici».

 

A Marsala, cresce la preoccupazione per i casi di maltrattamento di gatti nel centro storico.
In via Serraglio, via San Lorenzo e via Sibilla, i residenti segnalano una donna – descritta come straniera, alta, magra, con un turbante – che catturerebbe e ucciderebbe gli animali.
La Polizia locale sta raccogliendo testimonianze per individuare la responsabile.

 

Sul fronte sanitario, l’Asp di Trapani aderisce all’Influ Day 2025, giornata regionale dedicata alla vaccinazione antinfluenzale e anti-Covid.
Sabato 15 novembre, sedute open day senza prenotazione in tutti i presidi dell’Asp.

 

Dopo cinque anni di indagini, il funzionario regionale Marcello Asciutto è stato assolto dall’accusa di corruzione per l’appalto da 17 milioni di euro sull’impianto di Calatafimi-Segesta.
La Terza Sezione del Tribunale ha accolto integralmente le tesi della difesa.

 

E sul parquet europeo arriva una storica impresa: la Trapani Shark supera il Bnei Herzliya per 101 a 88, conquistando il passaggio del turno in Champions League.
Per la squadra di Jasmin Repeša è la seconda vittoria consecutiva in Europa.

 

Questo è Buongiorno24, in diretta ogni mattina su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social.
Per sapere e capire cosa accade oggi in provincia di Trapani e in Sicilia.

 



