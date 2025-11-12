Sezioni
Colpo da 40mila euro al Conad. La banda del buco entra dal tetto ...

Non saranno stati originali come i ladri del Louvre, ma quasi. Un colpo audace e studiato nei minimi dettagli è stato messo a segno nella notte ai danni del supermercato Conad di via dell’Orsa Minore, nel cuore del quartiere Oreto a Palermo.

I malviventi, veri e propri specialisti dei furti, hanno agito con la tecnica “del buco”: dopo aver praticato un’apertura nel tetto, sono riusciti a calarsi all’interno dell’edificio senza farsi notare. Una volta dentro, si sono diretti con precisione verso l’obiettivo principale, la cassaforte, che è stata forzata e svuotata. Il bottino stimato è di circa 40 mila euro in contanti.

La scoperta è avvenuta questa mattina, al momento dell’apertura, quando i dipendenti del supermercato hanno trovato i locali a soqquadro e la cassaforte manomessa. Immediata la chiamata alla Polizia di Stato, che ha avviato le indagini.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, che hanno effettuato rilievi e repertato tracce e impronte. Le forze dell’ordine stanno ora analizzando i filmati del sistema di videosorveglianza interno ed esterno per individuare il percorso seguito dai ladri e identificare la banda.

La caccia alla “banda del buco” è ufficialmente aperta.









