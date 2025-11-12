Soccorso Alpino: 23 giovani siciliani superano le selezioni per diventare soccorritori

12/11/2025 11:45:00

Si sono concluse con successo le impegnative giornate di selezione per aspiranti soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano: 23 giovani hanno dimostrato di possedere le capacità, la resistenza fisica e la determinazione necessarie per entrare a far parte del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Le prove si sono svolte tra le pareti rocciose di Monte d'Oro e in diverse aree impervie del territorio di Collesano, anche in condizioni meteorologiche difficili, per valutare la preparazione tecnica e la volontà dei partecipanti. Gli aspiranti hanno affrontato test specifici per accedere alle qualifiche di Aspiranti Operatori di Soccorso di Base (A/OSB), Aspiranti Operatori di Soccorso Alpino (A/OSA) e Aspiranti Operatori Tecnici Sanitari (A/OTS) per medici e infermieri.

Il programma delle selezioni ha incluso scalate su roccia fino al 5c, discese in corda doppia, progressioni su vie multitiri, tecniche di sicura e autosicura, risalite su corda con nodi autobloccanti, realizzazione di ancoraggi e attacchi, capacità di movimento su terreni montani impervi, orientamento su un percorso di dieci chilometri e prove di resistenza fisica su importanti dislivelli.

Le selezioni sono state gestite dagli istruttori regionali della Scuola Regionale Tecnici, con la collaborazione della responsabile della Commissione Regionale Ricerca Persone Disperse, che ha coordinato le prove di orientamento.

Al termine delle due giornate, 23 giovani hanno superato con successo le valutazioni, ottenendo l’accesso al percorso formativo completo, che prevede addestramento su roccia, neve, ghiaccio, ambito sanitario, normativa e tecniche di ricerca persone disperse. Al termine di questo lungo iter, potranno operare nelle diverse stazioni di soccorso alpino della Sicilia con competenze operative avanzate, garantendo un servizio di soccorso professionale e tempestivo.

Il Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano augura buon lavoro ai giovani che intraprenderanno questo impegnativo e appassionante percorso.



