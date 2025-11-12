Sezioni
Cultura
12/11/2025 00:00:00

Esposizione Filatelica: la collezione "I Florio" vince a Siracusa

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-11-2025/esposizione-filatelica-la-collezione-i-florio-vince-a-siracusa-450.png

Tra le numerose collezioni presentate a Siracusa in occasione dell’Esposizione Filatelica Nazionale del 7 e 8 novembre, si è distinta nella categoria Classe Open la collezione “I Florio – una dinastia” del dott. Aldo Bonfanti, che ha ottenuto la medaglia Vermeil Grande.

 

Il lavoro, nato dalla collaborazione tra il dott. Bonfanti e il prof. Francesco Scarcella, è stato particolarmente apprezzato dalla giuria per la tematica affrontata: la storia dei Florio, famiglia che ha lasciato in tutta Europa un segno indelebile non solo sul piano economico, ma anche su quello sociale e culturale, contribuendo in modo determinante alla fioritura della Sicilia durante la Belle Époque.

 

Il prestigioso riconoscimento ottenuto da questa collezione filatelica sottolinea ancora una volta la grandezza e l’eredità della famiglia Florio, che operò con eccellenza anche a Marsala.









