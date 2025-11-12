Sezioni
Cultura
12/11/2025 10:35:00

Luca Sciacchitano a BookCity Milano con “Contro il Pelecidio”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/luca-sciacchitano-a-bookcity-milano-con-contro-il-pelecidio-450.jpg

Il 13 novembre 2025 alle ore 16.00, nell’ambito degli eventi ufficiali di BookCity Milano, verrà presentata la video-intervista di Luca Sciacchitano dal titolo “Contro il Pelecidio”, un dialogo denso e coraggioso che affronta la questione palestinese e i contenuti del suo ultimo libro “Il Pelecidio – Perché è moralmente giusto criticare Israele” (Multimage APS, 2025).

L’intervista, visibile su YouTube al link https://youtu.be/e87H_EP8CKY, è stata realizzata con il patrocinio gratuito del Comune di Erice, che ha messo a disposizione il suggestivo Teatro Gebel Hamed per le riprese. Il format, a metà tra talk e spettacolo culturale, intreccia letteratura, giornalismo, musica e teatro, con la partecipazione dell’attore Gaspare Balsamo, del giornalista Giacomo Di Girolamo (Tp24), del violinista Mauro Carpi e del pianista Tony Terrasi.

L’incontro, che arriva ora sul palcoscenico milanese di BookCity Milano, rappresenta un passo significativo per un autore trapanese che ha sempre intrecciato l’impegno civile alla ricerca linguistica e narrativa. “Contro il Pelecidio” si inserisce nel solco di un percorso letterario che alterna inchiesta e riflessione etica, affrontando il conflitto israelo-palestinese da una prospettiva lucida e documentata, ma anche umana e morale. Sciacchitano invita a un dibattito consapevole, lontano dai toni ideologici, fondato sul diritto alla critica e sulla necessità di ridefinire i confini del discorso pubblico in tema di diritti e conflitti.

Per chi segue da anni il panorama culturale siciliano, la presenza a BookCity Milano – uno degli appuntamenti letterari più prestigiosi d’Italia – segna un riconoscimento importante. Da Trapani a Milano, la voce di Luca Sciacchitano porta con sé una parte di quella città che non rinuncia a pensare, a dissentire e a raccontare il mondo con onestà intellettuale.

Biografia breve

Luca Sciacchitano (Trapani, 1984) è scrittore, saggista e fotografo. Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e in Linguistica Moderna, si occupa di comunicazione e formazione. È autore di sette volumi tra narrativa, saggistica e fotografia, tra cui Le Ombre di Nahr (finalista al Premio Argentario 2024) e Bulimismo e Decrescita (Multimage, 2024). Con Il Pelecidio affronta il conflitto israelo-palestinese da una prospettiva etica e civile. Collabora con Il Sole 24 Ore, La Stampa e Pressenza, ed è socio di Amnesty International.









