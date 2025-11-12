Gli insulti sessisti di Cuffaro, Pellegrino (FI): "Agghiacciante arretratezza culturale"

12/11/2025 22:00:00

Sono tanti e pesanti gli epiteti rivolti alla deputata regionale di Forza Italia Margherita La Rocca Ruvolo, oggetto di frasi sessiste e denigratorie da parte dell’ex presidente della Regione, Totò Cuffaro, emersi da alcune intercettazioni nell’ambito di un’inchiesta sulla sanità siciliana.

Ruvolo, due anni fa, aveva criticato apertamente il sistema delle nomine in sanità, sostenendo che non potessero essere decise in qualche “retrobottega”. Parole che, secondo quanto riportato, avrebbero scatenato la reazione di Cuffaro, che l’avrebbe definita “cretina”. Con Roberto Colletti, ex direttore generale dell’ospedale Villa Sofia-Cervello, i toni peggiorano: “Questa troia della Ruvolo dice che io faccio… una troia!”.



Sulla vicenda interviene con forza il presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia all’Ars, Stefano Pellegrino, che in una nota afferma:“Dalla lettura di alcuni brani delle intercettazioni, al di là di ogni aspetto penalmente rilevante su cui sta indagando la Magistratura, emerge un quadro agghiacciante di arretratezza culturale, quasi medievale, fatto di un linguaggio sessista e volgare che dovrebbe essere ormai consegnato ai libri di storia.

È evidente, purtroppo, che questo retaggio rappresenti ancora il corredo culturale di una parte della politica siciliana, e ciò è del tutto inaccettabile.

Esprimo la mia piena solidarietà all’onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, così come a tutte le donne, vittime dirette e indirette di quella che è, senza dubbio, una forma di violenza.

Questa vicenda conferma, se mai ce ne fosse ancora bisogno, l'importanza di un impegno delle istituzioni che, ai temi irrinunciabili della legalità e della trasparenza, unisca con forza quello per il contrasto a qualsiasi forma di violenza di genere, ivi compresa quella verbale, troppo spesso sottovalutata ma che è spesso precursore di tutte le altre.”

Pellegrino ha parlato a nome di tutto il gruppo parlamentare di Forza Italia, esprimendo vicinanza e sostegno alla collega Ruvolo.



