Marsala, al via la Scuola di formazione all’impegno sociale e politico

Prenderà il via venerdì 21 novembre la nuova edizione della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico promossa dalla Diocesi di Mazara del Vallo, coordinata dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV e da Cercasi un fine APS.
Il percorso formativo 2025-2026 avrà come tema “Andiamo a comandare? Vita della comunità e partecipazione”, e sarà dedicato all’approfondimento della partecipazione democratica a livello locale, partendo dall’istituzione più vicina ai cittadini: il Comune – Municipio.
Un’occasione preziosa – per giovani e meno giovani – per riflettere sul proprio ruolo nella vita pubblica, in un tempo in cui la democrazia sembra soffrire di assenteismo e mentre si avvicinano le elezioni amministrative.
La finalità della Scuola è quella di educare all’impegno sociale e politico nel quadro delle scienze umane, dei valori fondanti della Costituzione e del Magistero sociale della Chiesa.
Il primo incontro si terrà venerdì 21 novembre, alle ore 17.15, presso gli studi televisivi di LaTr3 a Marsala. Tema dell’incontro: “Essere cittadini: partecipare o stare a guardare?” Relatrice: Emma Amiconi, presidente della Fondazione per la cittadinanza attiva (FONDACA).
Possono partecipare tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni.
Per iscriversi inviare una mail a francesco.std@gmail.com o contattare il numero 393 9114018.
Il programma completo 2025 – 2026
21 novembre 2025
La partecipazione locale: i cittadini stanno a guardare?
Emma Amiconi, presidente di FONDACA, Fondazione per la cittadinanza attiva
19 dicembre 2025
Voglio fare il sindaco: chi sei e perché?
Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago
Alfio Cristaudo, sindaco di Pedara
23 gennaio 2026
La Giunta comunale: amici, compagni o competenti?
Valentina Piraino, avvocato ed ex vicesindaco di Marsala
20 febbraio 2026
Il Consiglio comunale: ma a cosa serve?
Antonella Marascia, già segretario e direttore generale della Città metropolitana di Palermo
27 marzo 2026
Il Municipio: una casa da scoprire
Vito Antonio Bonanno, segretario generale del Libero Consorzio comunale di Ragusa
10 aprile 2026
Mi candido? Vocazione alla politica
Rocco D’Ambrosio, docente di filosofia politica e presidente di “Cercasi un fine APS”
Maggio 2026
Visita di alcuni Comuni virtuosi dei Castelli Romani