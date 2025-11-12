Marsala, al via la Scuola di formazione all’impegno sociale e politico

12/11/2025 10:30:00

Prenderà il via venerdì 21 novembre la nuova edizione della Scuola di formazione all’impegno sociale e politico promossa dalla Diocesi di Mazara del Vallo, coordinata dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV e da Cercasi un fine APS.

Il percorso formativo 2025-2026 avrà come tema “Andiamo a comandare? Vita della comunità e partecipazione”, e sarà dedicato all’approfondimento della partecipazione democratica a livello locale, partendo dall’istituzione più vicina ai cittadini: il Comune – Municipio.

Un’occasione preziosa – per giovani e meno giovani – per riflettere sul proprio ruolo nella vita pubblica, in un tempo in cui la democrazia sembra soffrire di assenteismo e mentre si avvicinano le elezioni amministrative.

La finalità della Scuola è quella di educare all’impegno sociale e politico nel quadro delle scienze umane, dei valori fondanti della Costituzione e del Magistero sociale della Chiesa.

Il primo incontro si terrà venerdì 21 novembre, alle ore 17.15, presso gli studi televisivi di LaTr3 a Marsala. Tema dell’incontro: “Essere cittadini: partecipare o stare a guardare?” Relatrice: Emma Amiconi, presidente della Fondazione per la cittadinanza attiva (FONDACA).

Possono partecipare tutti i cittadini che abbiano compiuto 16 anni.

Per iscriversi inviare una mail a francesco.std@gmail.com o contattare il numero 393 9114018.

Il programma completo 2025 – 2026

21 novembre 2025

La partecipazione locale: i cittadini stanno a guardare?

Emma Amiconi, presidente di FONDACA, Fondazione per la cittadinanza attiva

19 dicembre 2025

Voglio fare il sindaco: chi sei e perché?

Margherita La Rocca Ruvolo, sindaco di Montevago

Alfio Cristaudo, sindaco di Pedara

23 gennaio 2026

La Giunta comunale: amici, compagni o competenti?

Valentina Piraino, avvocato ed ex vicesindaco di Marsala

20 febbraio 2026

Il Consiglio comunale: ma a cosa serve?

Antonella Marascia, già segretario e direttore generale della Città metropolitana di Palermo

27 marzo 2026

Il Municipio: una casa da scoprire

Vito Antonio Bonanno, segretario generale del Libero Consorzio comunale di Ragusa

10 aprile 2026

Mi candido? Vocazione alla politica

Rocco D’Ambrosio, docente di filosofia politica e presidente di “Cercasi un fine APS”

Maggio 2026

Visita di alcuni Comuni virtuosi dei Castelli Romani



