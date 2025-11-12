Erice, Ti ho amato: domani incontro degli operatori della Caritas diocesana

12/11/2025 12:49:00

Dilexi te, “ti ho amato”.

L’amore che si fa carne nel protagonismo dei poveri e della “sofferenza degli innocenti” nella vita della Chiesa.

E’ il tema della prima esortazione apostolica di papa Leone XIV dedicata appunto alla carità: intesa nel suo senso più autentico come cura dei malati, lotta alle varie forme di schiavitù, difesa delle donne che soffrono esclusione e violenza, diritto all’istruzione; accompagnamento ai migranti, elemosina che “è giustizia ristabilita, non un gesto di paternalismo”; equità, la cui mancanza è “radice di tutti i mali sociali”. Sarà presentata domani 13 novembre alle ore 16.30 nella Sala Giovanni Biagio Amico del Seminario vescovile ad Erice Casa Santa da don Rino Rosati direttore della Caritas diocesana che domani riunisce i volontari impegnati nei vari servizi parrocchiali per un momento di riflessione e confronto. Al termine dell’incontro interverrà il vescovo Pietro Maria Fragnelli che consegnerà una copia del documento di papa Leone a ciascuna e ciascuno degli operatori Caritas presenti.



