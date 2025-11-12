Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Religioni
12/11/2025 12:49:00

Erice, Ti ho amato: domani incontro degli operatori della Caritas diocesana

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762948531-0-erice-ti-ho-amato-domani-incontro-degli-operatori-della-caritas-diocesana.png

Dilexi te, “ti ho amato”.

L’amore che si fa carne nel protagonismo dei poveri e della “sofferenza degli innocenti” nella vita della Chiesa.

E’ il tema della prima esortazione apostolica di papa Leone XIV dedicata appunto alla carità: intesa nel suo senso più autentico come cura dei malati, lotta alle varie forme di schiavitù, difesa delle donne che soffrono esclusione e violenza, diritto all’istruzione; accompagnamento ai migranti, elemosina che “è giustizia ristabilita, non un gesto di paternalismo”; equità, la cui mancanza è “radice di tutti i mali sociali”. Sarà presentata domani 13 novembre alle ore 16.30 nella Sala Giovanni Biagio Amico del Seminario vescovile ad Erice Casa Santa da don Rino Rosati direttore della Caritas diocesana che domani riunisce i volontari impegnati nei vari servizi parrocchiali per un momento di riflessione e confronto. Al termine dell’incontro interverrà il vescovo Pietro Maria Fragnelli che consegnerà una copia del documento di papa Leone a ciascuna e ciascuno degli operatori Caritas presenti.









Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...