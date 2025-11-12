Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
12/11/2025 13:00:00

La trapanese Lorena Incorvaia eletta nel Consiglio dell'Associazione di Oncologia Medica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/la-trapanese-lorena-incorvaia-eletta-nel-consiglio-dell-associazione-di-oncologia-medica-450.png

La trapanese Lorena Incorvaia, medico oncologo e Professoressa Associata di Oncologia presso l’Università di Palermo, è stata  eletta nel Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), la società scientifica che riunisce oltre 3.000 oncologi in tutta Italia e che promuove la ricerca sperimentale e clinica, la prevenzione e la qualità delle cure oncologiche.

 

Attualmente impegnata presso l’Oncologia del Policlinico Universitario di Palermo, la Incorvaia si occupa principalmente di neoplasie eredo-familiari e urologiche, conducendo anche ricerca clinica nel settore. L’ingresso nel Consiglio Direttivo AIOM le permetterà di contribuire direttamente alla definizione delle strategie nazionali in materia di ricerca, formazione e cura oncologica, portando avanti l’esperienza e la passione dei professionisti siciliani del settore.

 

"Essere parte del Consiglio Direttivo AIOM significa poter contribuire attivamente alla definizione delle strategie nazionali in materia di ricerca - le parole della Incorvaia -  formazione e cura oncologica, un impegno che affronto con grande responsabilità e con il desiderio di rappresentare anche la competenza e la passione dei tanti professionisti siciliani che ogni giorno lavorano nel campo dell’oncologia. Per me, che sono profondamente legata alla mia terra d’origine, questa elezione ha anche un valore simbolico: portare un po’ di Trapani nel cuore delle decisioni della comunità oncologica italiana".









Native | 11/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

Campobello di Mazara, la nuova stagione del Teatro Studio Mazarine...

Native | 10/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

Mazara, nuovo punto vendita Coop del Gruppo Radenza: qualità,...

Native | 06/11/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

La città in un click: con Lumos nessun imprevisto sarà...