La trapanese Lorena Incorvaia eletta nel Consiglio dell'Associazione di Oncologia Medica

12/11/2025 13:00:00

La trapanese Lorena Incorvaia, medico oncologo e Professoressa Associata di Oncologia presso l’Università di Palermo, è stata eletta nel Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM), la società scientifica che riunisce oltre 3.000 oncologi in tutta Italia e che promuove la ricerca sperimentale e clinica, la prevenzione e la qualità delle cure oncologiche.

Attualmente impegnata presso l’Oncologia del Policlinico Universitario di Palermo, la Incorvaia si occupa principalmente di neoplasie eredo-familiari e urologiche, conducendo anche ricerca clinica nel settore. L’ingresso nel Consiglio Direttivo AIOM le permetterà di contribuire direttamente alla definizione delle strategie nazionali in materia di ricerca, formazione e cura oncologica, portando avanti l’esperienza e la passione dei professionisti siciliani del settore.

"Essere parte del Consiglio Direttivo AIOM significa poter contribuire attivamente alla definizione delle strategie nazionali in materia di ricerca - le parole della Incorvaia - formazione e cura oncologica, un impegno che affronto con grande responsabilità e con il desiderio di rappresentare anche la competenza e la passione dei tanti professionisti siciliani che ogni giorno lavorano nel campo dell’oncologia. Per me, che sono profondamente legata alla mia terra d’origine, questa elezione ha anche un valore simbolico: portare un po’ di Trapani nel cuore delle decisioni della comunità oncologica italiana".



