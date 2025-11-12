Marsala, addio a Enzo D’Alberti: una vita tra impegno politico, sociale e servizio pubb...

12/11/2025 17:28:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Enzo D’Alberti, dopo una lunga malattia. Figura molto conosciuta e stimata a Marsala, D’Alberti si è distinto per il suo impegno politico e sociale e per la dedizione con cui ha svolto il suo lavoro come dirigente dell’Ufficio Collocamento, sempre attento alle esigenze dei cittadini e del territorio.

Nel corso della sua vita ha partecipato attivamente alla vita pubblica marsalese, ricoprendo ruoli di responsabilità e impegnandosi con passione per la sua comunità. È stato anche candidato sindaco di Marsala, portando avanti una visione di città fondata sulla solidarietà, il lavoro e la partecipazione civica.

La camera ardente è allestita presso la Sala del Commiato Angileri.

Le esequie si terranno giovedì 13 novembre alle ore 11:30 nella Chiesa di San Matteo.

Alla famiglia di Enzo D’Alberti giungano le più sentite condoglianze dalla redazione di Tp24, che ne ricorda il garbo, la passione civile e l’amore per la sua città.

***

La scomparsa del caro Enzo mi ha profondamente addolorato, la perdita di un grande e sincero amico lascia un segno che rimarrà per sempre.

Mi stringo forte al dolore della famiglia, nella speranza che il nostro Enzo possa trovare pace dopo un lungo periodo di sofferenza.

Nicola Fici