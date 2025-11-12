Sezioni
Se ne sono andati
12/11/2025 14:38:00

Trapani, addio ad Alberto Spada: una vita dedicata all’impegno civile e politico

È scomparso Alberto Spada, figura molto conosciuta a Trapani e Misiliscemi per il suo impegno politico, sindacale e civile. Nato nel 1951, Spada è stato per anni un punto di riferimento nel mondo del lavoro e nelle battaglie per i diritti, distinguendosi per coerenza, passione e dedizione alla comunità.

A maggio era stato nominato responsabile per le tematiche sanitarie del sindacato “Soggetto Giuridico”, dopo una lunga esperienza come dirigente sindacale della segreteria provinciale F.P. CGIL, dove aveva seguito da vicino le questioni legate alla sanità pubblica e al welfare territoriale.

Il Partito Democratico di Trapani lo ricorda con queste parole:

“Oggi ci ha lasciati Alberto Spada, compagno e democratico da sempre attivo, presente e generoso nel suo impegno per la nostra comunità. Alla sua famiglia e a chi gli ha voluto bene va il nostro pensiero affettuoso e riconoscente. La sua passione e il suo esempio resteranno con noi.”

Chi volesse porgere l’ultimo saluto potrà partecipare ai funerali, che si terranno domani, martedì 11 novembre alle ore 10:30, presso la parrocchia Nostra Signora di Lourdes a Trapani.