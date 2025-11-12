Sezioni
Economia

» Trasporti
12/11/2025 17:42:00

Trasporti: torna il Sicilia Express, il treno low cost per tornare a casa a Natale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-11-2025/1762965760-0-trasporti-torna-il-sicilia-express-il-treno-low-cost-per-tornare-a-casa-a-natale.jpg

Anche quest’anno, con l’avvicinarsi delle feste natalizie, tornano i problemi del caro voli per chi vive lontano dalla Sicilia. Un biglietto Milano-Catania o Palermo per il periodo di Natale può sfiorare i 500 euro.

 

La Regione Siciliana conferma così il Sicilia Express, il treno speciale che lo scorso anno ha già permesso a centinaia di siciliani di rientrare a casa a prezzi più contenuti. Secondo quanto riportato da Travelnostop, quest’anno il convoglio partirà sabato 20 dicembre verso l’Isola e farà il viaggio di ritorno domenica 5 gennaio 2026.

 

Il treno avrà circa 500 posti tra sedili e cuccette e i prezzi partiranno da 29,90 euro per il posto a sedere, decisamente più convenienti rispetto ai voli. La partenza è prevista da Torino Porta Nuova, con fermate a Milano, Parma, Bologna, Firenze, Roma e Salerno. Giunto in Sicilia, il treno si dividerà: una parte proseguirà per Palermo, l’altra per Siracusa. I biglietti saranno disponibili nei prossimi giorni.

 

La Regione ha stanziato 139.500 euro per sostenere l’iniziativa, coprendo parte del costo dei biglietti per i passeggeri aventi diritto e rendendo così il viaggio accessibile a studenti e lavoratori fuorisede.



