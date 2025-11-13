Buseto Palizzolo: la scuola dell'infanzia sarà intitolata al Prof. Filippo Burgarella

13/11/2025 10:54:00

Il 23 ottobre 2025, la Prefettura di Trapani ha ufficialmente autorizzato l’intitolazione del plesso busetano della Scuola dell’Infanzia, parte dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Valderice e Buseto Palizzolo, al Prof. Filippo Burgarella. Un riconoscimento di grande prestigio per l'intellettuale e studioso di origine busetana, la cui figura ha lasciato un segno profondo nel mondo accademico e nella cultura.

L’iniziativa, proposta dalla stessa istituzione scolastica e fortemente sostenuta dal Comune di Buseto Palizzolo, mira a promuovere la memoria di un erudito e studioso di grandissimo spessore. Il Professor Burgarella è stato accademico, già Professore ordinario di Storia e Civiltà Bizantina, di Istituzioni Medievali e di Storia della Chiesa presso l’Università degli Studi della Calabria. Il suo prestigio internazionale è testimoniato anche dall'incarico di Chargé de cours presso l’Università Sorbona di Parigi.

Nato a Trapani da madre busetana, il Prof. Burgarella ha mantenuto un legame assiduo con Buseto Palizzolo, alimentato da prossimità e interessi familiari.

Un legame profondo con la storia locale e mediterranea

Oltre ai suoi prestigiosi incarichi di docenza e di relatore in ambito accademico, il Professore Filippo Burgarella si era imposto per il suo vivo e profondo interesse per le realtà storico-geografiche a lui più vicine: la storia della Sicilia e della Calabria. La sua ricerca ha prestato particolare attenzione alla santità e religiosità italo-greca del periodo medio-bizantino, contribuendo in modo significativo alla comprensione di un'epoca cruciale per il Mediterraneo.

L'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Valderice e il Comune di Buseto Palizzolo si dichiarano "fieri di tanto onore" e anticipano che la cerimonia ufficiale di intitolazione avrà luogo nel mese di Dicembre 2025. L'evento vedrà la partecipazione delle autorità religiose e politiche locali, dei familiari del compianto Professore Filippo Burgarella e di tutta la cittadinanza, in un momento che promette di essere di grande commozione e celebrazione culturale.

L'intitolazione della scuola rappresenta non solo un omaggio a un'eminente figura intellettuale, ma anche un esempio e un'ispirazione per le future generazioni di studenti, stimolandoli alla conoscenza, alla ricerca e all'amore per la propria storia e cultura.



