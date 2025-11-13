13 Novembre: le mail di Epstein, fine dello shutdown, bambino soffocato, preso Del Grande

13/11/2025 07:27:00

E' il 13 Novembre 2025. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

La bufera su Valditara e le nuove rivelazioni sul coinvolgimento di Trump nel "caso Epstein" sono le due notizie principali dei giornali italiani di oggi. Il "caso Epstein" è presente su molte prime pagine dei quotidiani esteri. In Spagna, dove però il caso del Procuratore Generale tiene banco. In Inghilterra dove capeggia su tutti i giornali. In Brasile. E naturalmente negli USA. Sui quotidiani francesi, e quelli svizzeri in francese e tedesco dominano i 10 anni dal Bataclan. Anche qualche giornale tedesco ne parla. Si torna al "caso Epstein" sul belga Le Soir, ma il tema sono le tasse comunali. Ampio spazio alla probabile vittoria in Iraq della coalizione guidata dal primo ministro iracheno Sudani, ma nessun partito può formare un governo da solo.

• Vengono alla luce le mail del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere, che tirano in ballo Trump. Epstein lo accusa di aver frequentato una delle escort minorenni del suo giro, forse proprio Virginia Giuffre

• I democratici puntano vogliono fare di Jack Schlossberg, nipote diretto di John Fitzgerald Kennedy, una bandiera anti-Trump

• Trump ha firmato il provvedimento che mette fine allo shutdown



• Un bambino di due anni è morto soffocato dal laccio della sua felpa mentre giocava nel giardino dell’asilo nido. È accaduto a Bibbiena, in provincia di Arezzo

• Accogliendo una richiesta della Germania, l’Algeria ha concesso la grazia allo scrittore franco-algerino Boualem Sansal, in carcere per motivi politici

• In Ucraina continua la battaglia attorno a Pokrovsk e a Kiev scoppia lo scandalo di due ministri sospettati di corruzione e immediatamente defenestrati da Zelens’kyj

• In Israele è stato reso noto che il presidente Usa ha chiesto la grazia per Netanyahu. Il capo dello stato ebraico Isaac Herzog ha gentilmente rifiutato perché la grazia deve essere chiesta dall’interessato

• Elia Del Grande, l’uomo che nel 1988 sterminò la famiglia e che era evaso a fine ottobre, è stato bloccato dai carabinieri a Cadrezzate, il comune dove viveva e dove uccise i genitori e il fratello

• A Limbiate un cittadino romeno di 46 anni è stato arrestato dopo che aveva gettato liquido infiammabile sul volto della moglie

• A Brindisi una professoressa aveva rifiutato a un’alunna il permesso di andare in bagno e per questo motivo è stata aggredita dalla madre della ragazza

• A Roma una ragazza di 12 anni è stata picchiata da 11 compagni e pare che le famiglie di alcuni di loro li abbiano difesi

• Secondo le rilevazioni dell’Istat i prezzi dei generi alimentari sono aumentati del 25 per cento in 5 anni: colpa del dopo-Covid e della crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina

• L’industriale Carlo De Benedetti è uscito dalla proprietà del quotidiano Domani

• Le Borse europee corrono sulla scia della fine dello shutdown, e anche l’industria italiana segna una consistente ripresa

• Ryanair da ieri accetta solo carte d’imbarco elettroniche. Quelle cartacee non potranno più essere usate

• L’Inghilterra si prepara a tassare anche le auto elettriche oltre a quelle ad alimentazione tradizionale

• Sinner ha battuto Zverev e ha conquistato le semifinati all’Atp di Torino, mentre Musetti potrebbe saltare la Davis

• Per la qualificazione ai mondiali la Nazionale di calcio di Gattuso gioca oggi contro la Moldavia e domenica affronterà la Svezia

• Si è rivelato un flop, almeno pero ora, l’obbligo dei siti porno di verificare l’età (minimo 18 anni) degli utenti: quasi tutti hanno sfruttato la proroga di tre mesi concessa dai regolamenti

• Un gommone carico di migranti si è rovesciato al largo della Libia: dei 49 a bordo, 47 risultano dispersi, molto probabilmente morti affogati

• Con un voto ad ampia maggioranza il parlamento francese ha congelato la riforma delle pensioni: era la condizione per la sopravvivenza del governo Lecornu

• Una nuova legge contro la violenza sessuale e i femminicidi ha messo d’accordo per una volta Meloni e Schlein: un progetto bipartisan sta per essere presentato alle Camere

• Dopo sette anni è stato assolto con formula piena l’ex sindaco di Polignano a Mare, Domenico Vitto del Pd

• Confezioni di Fentanyl, la droga che sta mettendo in ginocchio le città degli Usa, sono state trovate nel negozio di un parrucchiere egiziano a Milano. L’uomo è stato arrestato

• A Torino l’accusa ha chiesto 17 anni per il gioielliere che sparò e uccise due rapinatori. E a Brescia 30 anni sono stati invocati a carico dell’operaio accusato di un omicidio avvenuto in fonderia

• Papa Leone XIV ha detto quali sono i suoi film preferiti: nella lista c’è anche La vita è bella di Roberto Benigni

• Sono morti Richard Darbyshire (65 anni), leader del gruppo pop inglese Living in a Box, l’ex rettore del Politecnico di Torino Giovanni Del Tin (84), l’ingegnere informatico Angelo Gambarotta (91), l’ex calciatore Salvatore Garritano (69), l’ex senatore Franco Orsi (59), l’archeologo Claudio Saporetti (87)





Titoli

Corriere della Sera: Epstein, ecco le mail su Trump

la Repubblica: Epstein travolge Trump

La Stampa: Sfruttano i femminicidi» / Bufera su Valditara

Il Sole 24 Ore: Borse, l’Europa torna sui massimi

Avvenire: Affanni di famiglia

Il Messaggero: Pnrr, revisione salva-fondi

Il Giornale: Bomba a Ranucci / nessuna pista politica

Leggo: La stangata nel carrello

Qn: I sindaci chiedono risorse / Meloni assicura: niente tagli

Il Fatto: Tajani dà 200 milioni / agli amici dove si vota

Libero: Sesso, bugie e propaganda

La Verità: «Vi spiego perché la riforma / non è contro i magistrati»

Il Mattino: Industria, la Campania corre

il Quotidiano del Sud: Boom dei prezzi alimentari / +25% in 5 anni

il manifesto: La mala / educazione

Domani: Incontri segreti e minorenni / Lo spettro di Epstein su Trump



