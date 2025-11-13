Sezioni
Cronaca
13/11/2025 09:10:00

Atti sessuali con minorenne, arrestato un uomo a Castellammare

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-11-2025/atti-sessuali-con-minorenne-arrestato-un-uomo-a-castellammare-450.jpg

C'è anche un uomo accusato di atti sessuali con minorenne tra i due arrestati dalla Polizia a Castellammare del Golfo. 

 

Nel giro di pochi giorni, il personale del Commissariato di Polizia di Castellammare del Golfo ha eseguito due distinti arresti nei confronti di soggetti residenti nel territorio comunale, a conferma della costante attività di controllo e prevenzione posta in essere dalla Polizia di Stato.


Il primo provvedimento ha riguardato un uomo residente a Castellammare del Golfo nei confronti del quale pendeva un ordine di carcerazione per una pena definitiva di due anni di reclusione. L’arrestato era stato riconosciuto responsabile del reato di atti sessuali con minorenne, per episodi risalenti al 2021. L’uomo è stato rintracciato dagli agenti del locale Commissariato di P.S.  e condotto presso la Casa Circondariale competente per l’esecuzione della pena.


Il secondo arresto ha interessato un pregiudicato castellammarese, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare. A seguito delle numerose violazioni delle prescrizioni avvenute negli ultimi mesi, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la sospensione della misura alternativa e il ripristino della carcerazione. Il personale della Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento, conducendo l’uomo in istituto penitenziario.


Le attività si inseriscono nel più ampio quadro delle iniziative di contrasto alla criminalità e di tutela della sicurezza pubblica, che il Commissariato di Castellammare del Golfo continua a svolgere con costante impegno sul territorio.
 









https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762775096-0-campobello-di-mazara-la-nuova-stagione-del-teatro-studio-mazarine-all-olimpia.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-11-2025/1762768147-0-mazara-nuovo-punto-vendita-coop-del-gruppo-radenza-qualita-lavoro-e-sviluppo.jpg

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-10-2025/1761752547-0-la-citta-in-un-click-con-lumos-nessun-imprevisto-sara-piu-un-problema.jpg

