Buongiorno24 del 13 Novembre 2025

Ancora un episodio di violenza verbale contro la stampa trapanese.

Valerio Antonini, imprenditore e proprietario di Trapani Calcio, Trapani Shark e dell’emittente Telesud, ha definito i giornalisti locali «schifezze umane», «psicopatici» e «gobbi di Notre-Dame».

Insulti pesanti che scatenano l’immediata reazione della categoria.

L’Assostampa Sicilia esprime solidarietà ai colleghi e condanna «gli attacchi continui e inaccettabili alla libertà di stampa», annunciando un incontro urgente con il Prefetto di Trapani.

L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia sarà in città venerdì e sabato per incontrare redazioni e istituzioni.

Intanto, da Palermo arriva un nuovo caso di violenza sessuale.

Una giovane di 24 anni, ospite del programma Le Iene, ha raccontato di aver riconosciuto in televisione l’uomo che avrebbe abusato di lei da minorenne in un villaggio turistico di Ustica.

L’uomo, il podcaster Gargano, si difende: «Fu tutto consensuale, non c’è stata alcuna violenza».

A Marsala si accende la partita politica in vista delle elezioni comunali di maggio.

L’onorevole Stefano Pellegrino prende le distanze dal sindaco Massimo Grillo, ma frena sul sostegno a Fici, mentre guarda con interesse alla possibile candidatura di Salvatore Ombra.

Torna per Natale il Sicilia Express, l’iniziativa della Regione Siciliana che offre viaggi a prezzi ridotti per studenti e lavoratori fuorisede.

L’obiettivo è contrastare il caro voli e agevolare il rientro nell’Isola durante le festività.

Prosegue intanto la crisi alla Regione Siciliana dopo l’inchiesta su Totò Cuffaro.

Per l’ex presidente della Commissione Sanità all’Ars, Margherita La Rocca Ruvolo (FI), «non bastano le dimissioni degli assessori Dc: vanno rimossi anche i dirigenti coinvolti».

E aggiunge: «Gli insulti di Cuffaro sono una grave mancanza di rispetto per le donne».

Il presidente Renato Schifani ha visitato per due ore gli uffici dell’Assessorato alla Famiglia, dopo la revoca di Nuccia Albano, per fare il punto sui dossier ancora aperti.

Presenti la capo di gabinetto Patrizia Valenti e il dirigente generale del dipartimento Lavoro Ettore Foti.

Non manca l’ironia di Cateno De Luca, che si è presentato a Palazzo d’Orleans con un flacone di diserbante simbolico per “ripulire la Regione”.

«Presidente, inizi a usarlo con la legge di stabilità», ha detto, annunciando la nascita di un governo ombra di Sud chiama Nord.

Lutto a Marsala per la scomparsa di Enzo D’Alberti, figura molto stimata per il suo impegno politico e sociale.

Già candidato sindaco e dirigente dell’Ufficio Collocamento, D’Alberti è ricordato come un uomo vicino ai cittadini e alle loro necessità.

Le esequie si terranno oggi, 13 novembre alle 11:30, nella Chiesa di San Matteo.

A Palermo, colpo da film al supermercato Conad di via dell’Orsa Minore: i ladri sono entrati praticando un foro nel tetto e hanno rubato 40 mila euro dalla cassaforte.

Un’azione rapida e pianificata nei minimi dettagli.

Infine, giornata di disagi idrici per diversi comuni della provincia di Trapani.

A causa di lavori urgenti alla centrale di pompaggio della diga Garcia, Siciliacque ha sospeso temporaneamente l’erogazione nei comuni di Trapani, Erice, Paceco, Valderice, Buseto Palizzolo, Custonaci, Salemi, Calatafimi, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Vita e Poggioreale, oltre a diverse aree del Trapanese e dell’Agrigentino.

Il servizio tornerà alla normalità tra venerdì pomeriggio e la serata del 14 novembre.

