Rissa tra donne degenera in sparatoria tra parenti: tre arresti

13/11/2025 15:27:00

Una lite tra donne si è trasformata in una vera e propria sparatoria tra parenti nel cuore di Ballarò, a Palermo. L’episodio, avvenuto lo scorso settembre tra via Porta Sant’Agata e via Angelo Musco, ha seminato il panico tra residenti e turisti, trasformando una disputa familiare in una scena da far west.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo operativo di piazza Verdi, la lite iniziale tra due donne appartenenti a famiglie imparentate è rapidamente degenerata: dalle urla si è passati alle mani, fino all’esplosione di diversi colpi d’arma da fuoco.

Le indagini hanno portato all’arresto di tre persone, di età compresa tra 22 e 54 anni. Le misure cautelari, emesse dal Gip, prevedono per alcuni la detenzione in carcere e per altri i domiciliari. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di pubblica intimidazione, porto e detenzione illegale di armi, porto di oggetti atti a offendere e lesioni personali.

Durante il violento scontro, un uomo di 44 anni — anch’egli coinvolto nella disputa tra parenti — è rimasto ferito al fianco e al braccio. La scena, avvenuta in pieno giorno nella zona del mercato, ha scatenato momenti di panico tra i passanti.

Poche ore dopo l’accaduto, la polizia ha fermato due uomini in possesso di un revolver calibro 38 e di una pistola semiautomatica calibro 7,65 con matricola abrasa. Le successive perquisizioni hanno portato anche al sequestro di un coltello, trovato nel vano portaoggetti di uno scooter riconducibile a uno degli arrestati.

Le indagini proseguono per chiarire i motivi all’origine della lite e per verificare eventuali ulteriori coinvolgimenti nella sparatoria.



