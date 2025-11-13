Sezioni
Cultura
13/11/2025 09:40:00

Castelvetrano, concluse le visite del FAI. La dottoressa Zizzo, “Ma occorrono scelte coraggiose”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-11-2025/castelvetrano-concluse-le-visite-del-fai-la-dottoressa-zizzo-ma-occorrono-scelte-coraggiose-450.jpg

 Le visite-guidate organizzate dal Gruppo FAI di Castelvetrano si sono concluse alla Chiesa del Purgatorio, uno degli edifici più importanti e scenografici del centro storico della città, da poco riaperta al pubblico dopo anni di chiusura  ed a  Palazzo Venuti, oggi ristrutturato dalla Famiglia Corda,  un tempo dimora di una nobile famiglia di cui, documentandosi, il gruppo ha scoperto una storia molto affascinante che risale a tre fratelli, tutti archeologi appassionati di arte etrusca, che vivevano in Toscana nel XVIII secolo e furono intellettuali di spicco nel panorama culturale europeo del tempo.

 

“I ragazzi, vera anima del FAI - afferma la responsabile locale Graziella Zizzo - sono stati i protagonisti da Ciceroni di un percorso che, oltre ad essere scoperta e valorizzazione di un patrimonio fino a non molto tempo fa sconosciuto, è anche un percorso di crescita: da timidi ed insicuri, grazie alla condivisione con i coetanei, al parlare in pubblico, al mettersi in gioco  da guide, i ragazzi diventato sempre più sicuri e disinvolti”.

“La promozione culturale e  turistica di una Città e del suo territorio, passa per una ‘visione’ che comprenda competenze, progetti mirati, scelte coraggiose – continua la dottoressa Zizzo - ma anche un’organizzazione che metta in atto iniziative fondamentali ed indispensabili”.

 

Ecco, di seguito quelle che ha evidenziato:

·       La pulizia di strade, piazze, ville, la cura del verde e dell’arredo urbano.

·       L’apertura di un Servizio di informazioni turistiche, dove sia possibile anche (come avviene ormai in tante città), acquistare un ticket unico che consenta di accedere a tutti i nostri monumenti e siti culturali (pagare 5 euro solo per il museo civico e quello del contadino scoraggia molti turisti perché è oggettivamente eccessivo). All’interno del Servizio, gli studenti delle nostre scuole, offrendo loro una formazione ad hoc e privilegiando chi conosce le lingue, potrebbero svolgere l’alternanza Scuola-Lavoro.

·        Una calendarizzazione che eviti che vi siano contemporaneamente eventi  culturali che si sovrappongono (come spesso accade… compreso sabato).

·       Attivare una maggiore sinergia  con il Parco archeologico ed infine, ma è urgente:

·       Salvare quel che rimane della Vasca selinuntina e mettere in atto iniziative concrete per tentare di bloccare il sorgere di ulteriori impianti eolici e fotovoltaici che hanno già devastato zone bellissime e di grande valore archeologico del nostro territorio. Molti sindaci   della Valle del Belice (ma non il nostro),  hanno già sporto denuncia contro il proliferare selvaggio di nuovi impianti attraverso un documento ed incontri con il Presidente della Repubblica e della Regione. 









