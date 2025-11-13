Sezioni
Cultura
13/11/2025 14:59:00

Trapani, Quartieri in Gioco porta sport e comunità al Campetto Sant’Alberto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-11-2025/1763042438-0-trapani-quartieri-in-gioco-porta-sport-e-comunita-al-campetto-sant-alberto.jpg

Una mattinata pensata per stare insieme, muoversi e condividere il quartiere.

Domenica 16 novembre, dalle 10 alle 13, il Campetto Sant’Alberto di via Omero a Trapani ospita “Quartieri in Gioco”, iniziativa dedicata ai bambini e alle famiglie della zona, con attività sportive aperte a tutti e giochi per i più piccoli. 

L’appuntamento nasce per creare un’occasione semplice e accessibile di socialità, offrendo uno spazio sicuro dove trascorrere alcune ore all’aria aperta. L’amministrazione comunale sottolinea lo spirito dell’iniziativa: «È importante offrire ai nostri bambini e alle loro famiglie la possibilità di divertirsi e di stare insieme in un ambiente sicuro e accogliente», hanno dichiarato il sindaco Giacomo Tranchida e l’assessore allo Sport Giuseppe Virzì. Calcio, percorsi motori e momenti ludici accompagneranno l’intera mattinata, con l’obiettivo di coinvolgere tutti, senza distinzione di età. 

Il Comune definisce l’evento «un’occasione per promuovere lo sport e la socializzazione tra i cittadini e per rafforzare il senso di comunità», in un quartiere che negli ultimi anni sta cercando nuovi spazi di incontro. L’ingresso è libero e non è richiesta prenotazione. Una domenica leggera, pensata per far vivere il quartiere e riunire le famiglie attorno a un campo che, per un giorno, diventa punto di riferimento per tutta la comunità.









