Marsala–Mazara, nuovo grave incidente sulla SS 115: coinvolti due camion e un'auto

13/11/2025 17:38:00

Un altro grave incidente si è verificato questo pomeriggio lungo la Strada Statale 115, nel tratto compreso tra Marsala e Mazara del Vallo, ormai da settimane teatro di scontri e forti criticità.

Secondo quanto appreso da Tp24, lo scontro – avvenuto intorno alle 17 di oggi, 13 novembre 2025 – ha coinvolto due camion e un’auto all’altezza della Sala ricevimenti Serena, qualche chilometro dopo il Baglio Basile in direzione Mazara.

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnate nel gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area.

Al momento non si conosce il numero preciso delle persone ferite né le loro condizioni, mentre la circolazione ha subito pesanti rallentamenti e deviazioni temporanee.



