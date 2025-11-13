Sezioni
Cronaca

» Incidenti
13/11/2025 17:38:00

Marsala–Mazara, nuovo grave incidente sulla SS 115: coinvolti due camion e un'auto

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-11-2025/1763052458-0-marsala-mazara-nuovo-grave-incidente-sulla-ss-115-coinvolti-due-camion-e-un-auto.jpg

Un altro grave incidente si è verificato questo pomeriggio lungo la Strada Statale 115, nel tratto compreso tra Marsala e Mazara del Vallo, ormai da settimane teatro di scontri e forti criticità.

Secondo quanto appreso da Tp24, lo scontro – avvenuto intorno alle 17 di oggi, 13 novembre 2025 – ha coinvolto due camion e un’auto all’altezza della Sala ricevimenti Serena, qualche chilometro dopo il Baglio Basile in direzione Mazara.

L’impatto è stato violento e ha richiesto l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, una squadra dei Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, impegnate nel gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area.

Al momento non si conosce il numero preciso delle persone ferite né le loro condizioni, mentre la circolazione ha subito pesanti rallentamenti e deviazioni temporanee.









